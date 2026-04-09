لدعم المحتوى المعرفي .. وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق دار نشر بمركز سقارة لأول مرة منذ 42 عامًا

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن تسجيل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة باتحاد الناشرين المصريين، بما يتيح له إنتاج ونشر المحتوى المعرفي المتخصص للوزارة في مجالات عمل الإدارة المحلية والبيئة، وذلك في خطوة غير مسبوقة تُنفذ للمرة الأولى منذ إنشاء المركز عام 1984.

خطوة غير مسبوقة منذ إنشاء مركز سقارة

جاء ذلك خلال تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة اليوم من الدكتور عصام الجوهري، مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي، والمشرف على مركز سقارة.

إنشاء دار نشر لمركز التنمية المحلية بسقارة

وأضافت الدكتورة منال عوض أن إنشاء دار نشر لمركز التنمية المحلية بسقارة يأتي في إطار خطة تطوير إمكانيات المركز الفنية والإدارية، والتي ينفذها المركز لممارسة دور جديد في مجال الدراسات والبحوث، وإنتاج الحقائب التدريبية والأدلة والسياسات، وتوثيقها، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للوزارة في العديد من المخرجات المختلفة التي تتناول الفرص والتحديات في مجالات العمل.

خطوة لدعم مشروع المحتوى المعرفي

ومن جانبه، أشار الدكتور عصام الجوهري إلى أن هذه الخطوة تُنفذ لأول مرة في الوزارة لدعم مشروع المحتوى المعرفي، الذي وجهت به وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لدمج البحث العلمي في حل التحديات المحلية والبيئية، وتسخير كل الإمكانيات المتاحة بالوزارة من خلال مركز سقارة للتدريب، في إطار توجه الدولة نحو بناء الإنسان المصري، وإتاحة محتوى معرفي موثوق ومُحدّث، ورفع كفاءة الكوادر المحلية وتعزيز قدراتها.

وأوضح مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب أن هذه الخطوة تأتي أيضًا في إطار خطة الوزارة لتحويل مركز سقارة إلى مؤسسة أكاديمية متخصصة، ضمن رؤية متكاملة لتطوير منظومة التدريب بالمحليات، ورفع جودة الأداء وبناء القدرات، وألا يقتصر دور المركز على التدريب فقط.