البيت الفني للمسرح يفتتح عرض «أعراض انسحاب» بالإسكندرية ضمن مبادرة 100 ليلة عرض

تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، وفي إطار خطة البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، ينطلق العرض المسرحي "أعراض إنسحاب" ضمن فعاليات مبادرة 100 ليلة عرض، وهو العرض الخامس من المبادرة.

ويُنتج العرض فرقة مسرح الإسكندرية بقيادة المخرج محمد مرسي، ومن إعداد مسرحي وإخراج رامي نادر. ويُفتتح يوم الخميس الموافق 16 أبريل على خشبة مسرح ليسيه الحرية بمنطقة الشاطبي بالإسكندرية، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ويستمر العرض لمدة عشرة أيام متتالية، أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، على أن يشمل الأسبوع الأخير يوم الأحد، ليكتمل 10 ليالي عرض.

وتعد هذه المبادرة منصة لإنتاج عشرة عروض مسرحية متنوعة، يقدم كل عرض 10 ليالي، بهدف خلق مساحة للإبداع والطاقة الشبابية، وتأكيد دور مسرح الإسكندرية كمحرك رئيسي للفن المسرحي في مصر.

ويطرح العرض سؤالًا محوريًا: ماذا لو أُتيحت لك فرصة محو ذكرياتك مع شخص أحببته بشدة وتركك؟، ويروي قصة راجى ورحمة اللذين افترقا بعد قصة حب طويلة، في رحلة مسح الذكريات وما يترتب عليها من أعراض الانسحاب، مقتبسًا عن عمل "إشراقة أبدية للعقل الطاهر" للكاتب ميشيل جوندري.

ويشارك في البطولة كل من: رامي نادر، نهي جابر، مصطفى الفقي، أيمن الليثي، مصطفى سليمان، ياسمين سليمان، منة عبدالعزيز، إيهاب الفخراني، تقي علي، إيناس غازي، كيرو أشرف، شيري المصري، محمود موسى.

أما فريق الإخراج فيتضمن: إيهاب ذو الفقار، بدور المغربي، إيناس غازي، بشوي عادل، منة عبدالعزيز، مع موسيقى شريف ياسر، ومادة سينمائية محمود موسى، وسينوغرافيا أحمد علاء علي (كهربا)، والدعاية والإعلان متولي السيد، والإعداد المسرحي والإخراج رامي نادر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المركز الإعلامي ـ البيت الفني للمسرح