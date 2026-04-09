كندة علوش تدعم لبنان برسالة مؤثرة

وجهت الفنانة كندة علوش، الدعم للبنان فينا تعرضت له من هجمات عنيفة.

وكتبت كندة علوش عبر حسابها على إكس: "كل السلام للبنان لأهلنا في لبنان لتراب لبنان.. يا الله لبنان شو غالي وحزين وقوي يارب تكون هي آخر الشدائد.. الرحمة على أرواح الشهداء والصبر لذويهم والطمأنينة والسلام لقلب كل لبناني.. يارب احمي بلادنا وشعوبنا وأخرجنا من دوامة الحزن والدم والألم والقلق على مصير بلادنا".



وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 182 شخصاً وإصابة 890 آخرين في هجمات الأمس في لبنان، وأكدت أن هذا العدد غير مكتمل.

قال الدكتور أنطوان الزغبي رئيس الصليب الأحمر اللبناني، إن الوضع الإنساني في لبنان شديد التعقيد عقب القصف الإسرائيلي الأخير، مشيراً إلى أن أكثر من 100 قتيل و400 جريح سُجلوا حتى اللحظة، فيما لا تزال فرق الصليب الأحمر تعمل على البحث عن العالقين تحت الأنقاض في بيروت والضاحية الجنوبية وجبل لبنان والبقاع وبعلبك.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية، أنّ الإصابات بين المدنيين حرجة للغاية، وأن 40 عملية جراحية تُجرى حالياً في المستشفيات للتعامل مع الجرحى الأكثر خطورة.

وأوضح الزغبي أن المستشفيات اللبنانية تعاني اكتظاظاً كبيراً في أقسام الطوارئ، وأن المخزون الطبي من أدوات ومستلزمات الطوارئ قد نفد بسرعة بسبب العدد الهائل للضحايا.