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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تم تحديد سقف للسعر.. روسيا تحذر الاتحاد الأوروبي من خسارة إمدادات الغاز

الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي وروسيا

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا سياسيا آخر بالموافقة على سقف لسعر الغاز، وهذه تنطوي على مخاطر التوريد إلى السوق الأوروبية.

وقال نوفاك معلقا على قرار الاتحاد الأوروبي تحديد سقف سعر على الغاز: "نرى أنه قرار سياسي آخر، وليس اقتصاديا البتة، زملاؤنا يكررون نفس الخطأ مرة أخرى".

وأوضح نوفاك أن وضعا مماثلا يحدث مع الغاز في الاتحاد الأوروبي.

وقال: “إذا كان الزملاء الأوروبيون يريدون ألا يكون هناك غاز في أوروبا، فسوف يتحول إلى أسواق أخرى، إذ أنهم يفرضون سقفا للسعر”.

وبالأمس، أعلنت وزيرة البيئة والطاقة المالطية، ميريام دالي، اتفاق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، على تحديد سقف سعر الغاز في الاتحاد عند مستوى 180 يورو لكل ميجاواط/ساعة.

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وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي: اتفاق لتحديد سقف أسعار الغاز عند 180 يورو

وقالت دالي: "تم الاتفاق على حد أقصى للسعر ومتى يمكن إطلاق آلية تصحيح السوق، حيث استطاعت كل دولة التوصل إلى حل وسط بشأن عدد من النقاط المختلفة، مع الإدراك الكامل بأنه يتحتم علينا اتخاذ قرار لضمان الوصول إلى آلية يمكن تفعيلها وبإمكانها المساعدة في تهدئة السوق".

وأضافت "سنستمر في المراقبة، لا سيما عندما نتحدث عن تحديد سقف السعر عند مستوى 180 يورو".

وأكد مصدر في الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من اليوم، أن وزراء الطاقة في الاتحاد، توصلوا خلال لقاء جمعهم اليوم إلى اتفاق سياسي حول سقف سعر الغاز في إطار آلية تصحيح السوق.

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