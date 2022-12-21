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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 : لا تبوح بأسرارك

برج الثور اليوم
برج الثور اليوم

 يجد برج الثور أنه من السهل كسب المال والبقاء في نفس المشاريع لسنوات، أو حتى يتم الانتهاء منها، يمكن ما نراه في كثير من الأحيان على أنه عناد ولكنه التزام وقدرتهم على إكمال الوعود كبيرة.

وإليك توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الثور .. حظك اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 : لا تستسلم

برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022

تقول التوقعات الفلكية اليومية، قد تصبح أكثر يقظة بشأن كيفية التعامل مع أموالك، لا يجوز لك إنفاق المال دون داع، قد يكون هناك نظام قد تحافظ عليه دائمًا حتى في الأوقات المالية الصعبة، قد لا تخلق عائلتك أي عبء عليك في أي وقت، قد تشعر دائمًا بالرضا فيما يتعلق بالمسؤوليات المنزلية.

توقعات برج الثور مهنيا

قد تحتاج إلى أن تكون واضحًا بشأن أيديولوجياتك المهنية وأن تشارك الأسرار فقط مع أشخاص انتقائيين.

توقعات برج الثور صحيا

قد تقلق بشأن الحفاظ على لياقتك، جهودك المخلصة على الصعيد الصحي قد تظهر نتائج جيدة، قد تواجه نتائج إيجابية فيما يتعلق بمناعة ومرونة جسمك.

توقعات برج الثور عاطفيا

قد يحقق شريك حياتك ما تحلم به حتى ترضى عنه الفترة المقبلة.

توقعات برج الثور في الفترة المقبلة

قد تكون لديك علاقة سلسة مع والديك، قد يكون من الجيد ألا تفرض آرائك على أحبائك، كل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى توتر غير ضروري.

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