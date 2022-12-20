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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير اقتصادي: مصر تمثل ثقلا كبيرا يحتاجه العراق.. فيديو

قمة بغداد 2
قمة بغداد 2

قال الدكتور عبدالرحمن المشهداني، أستاذ الاقتصاد، إن «قمة بغداد 2» هي استكمال لما ورد وما تضمنته القمة الأولى، التي كان الجزء الأكبر منها مخصصا لدعم سيادة العراق واستقرار أمنه واقتصاده، وكذلك الحال مشاركة هذه الدول في إعادة إعمار العراق وبنائه.

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وأضاف المشهداني، خلال مداخلة ببرنامج «المراقب» الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم على قناة القاهرة الإخبارية، «أتلمس خيرا بهذه القمة التي جاءت استكمالا للقمة السابقة، وهناك مشاريع مشتركة يمكن أن تقوم بها هذه الدول خصوصا مصر، التي تمثل ثقلا بشريا كبيرا وإمكانيات عالية في البناء، والتي نحتاجها لأننا في حاجة ماسة إلى إعادة بناء مدن العراق المختلفة، خاصة في البنية التحتية».

وتابع: «ويمكن أي يسهم هذا الاتفاق في حل مشكلة الكهرباء التي لم تستطع الحكومات المتعاقبة حلها عبر الربط الشبكي مع دول الجوار المختلفة، واستثمار الطاقات الفائضة وتسهيل التبادل التجاري، والاستفادة من خبرات هذه الدول، خصوصا أن العراق يسعى أن يكون محورا لطريق الحرير عبر تنفيذ شبكة طرق واسعة تربط موانئ العراق على الخليج العربي مع الخط الأوروبي، عبر تركيا وسوريا».

مصر العراق خبير اقتصادى إعادة إعمار العراق قناة القاهرة الإخبارية قمة بغداد 2

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