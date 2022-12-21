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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 : مكيدة من هؤلاء

برج الجوزاء
برج الجوزاء

برج الجوزاء من الأبراج المعروفة بأنها ذات الالف شخصية، وهذا لا يعني النفاق أو الغدر ولكن اشتهر بهذا بسبب اضطراب الحالة المزاجية باستمرار.

وإليك توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022

يتوقع خبراء الفلك اليوم لمواليد برج الجوزاء استمرار بعض الضغوط في العمل والتي تؤثر على الحالة المزاجية لهم، كما يعيش الجوزائين في توتر في العلاقات سواء الصداقة أو في الحب، ولكنه يتمكن من تخطي المرحلة الصعبة في اقرب وقت.

توقعات برج الجوزاء مهنيا

يقوم المدير الحالي بترقية مولود برج الجوزاء، ولكن هذا الأمر يزعج زملاءه في العمل، مما يسبب ضغينة وحسد لهم، والبعض منهم يدبر مكيده.

توقعات برج الجوزاء صحيا

الحالة الصحية لمواليد برج الجوزاء غير مستقرة بسبب الضغوطات النفسية والتي تؤثر على صحة الجهاز الهضمي.

توقعات برج الجوزاء عاطفيا

يعيش مواليد برج الجوزاء حالة من الحب والغرام مع الزوج، ولكن احذر من تدخل طرف ثالث يمكن أن يفسد العلاقة.

توقعات برج الجوزاء في الفترة المقبلة

يحدث لبرج الجوزاء ضعف مالي خلال الأيام المقبلة ولكن مع بداية السنة تتغير الأحداث رأسا على عقب وتتمكن من سداد الديون وشراء كل الاحتياجات.

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