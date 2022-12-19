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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك هذا الأسبوع .. سعادة زوجية وهدايا ومكافآت مالية

توقعات الأبراج وحظك
توقعات الأبراج وحظك الأسبوعي

يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة توقعات الأبراج وحظك اليومي أو الأسبوعي أول بأول لمعرفة تأثير الكواكب على المواليد، وماذا يحدث في العمل، وكيف تتأثر الصحة، وحالة الصعود والهبوط المالي، والمفاجآت التي تنتظر كل مولود.

وفي هذا التقرير نستعرض توقعات الأبراج وحظك هذا الأسبوع على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

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برج الحمل وحظك هذا الأسبوع وتوقعات الأبراج

هذه الفترة لمواليد برج الحمل مليئة بالنتائج المبشرة، كما ستكون الصحة أكثر متعة وممتازة من ذي قبل، وفي منتصف الأسبوع سوف تنجح في حل الأمور المالية، سيكون هناك بعض التوتر في علاقاتك بزوجتك، كما لكن ستكون هناك أخبار جيدة في منتصف الأسبوع.

برج الثور وحظك هذا الأسبوع  وتوقعات الأبراج 

مولود برج الثور سيتم تلقي بعض الأخبار الجيدة من جانب الأطفال هذا الأسبوع، تكون استباقيًا في جعل معرفة الأفراد والأعمال بجودة جيدة، إذا كنت مستعدًا لاستثمار رأس المال ، فإن حركة النجوم ستعطي نتائج ممتعة وممتازة، في الأيام الأخيرة من هذا الأسبوع ، يمكن أن تكون هناك أمراض وآلام في الصحة عليك الحذر.

برج الجوزاء وحظك هذا الأسبوع وتوقعات الأبراج 

برج الجوزاء وحظك هذا الأسبوع، ستكون هناك فترة من التقدم المستمر في جمع وسائل السعادة والمال، إذا كنت منخرطًا في تحسين جودة عملك، سوف تحتاج إلى العمل مع الالتزام الكامل، لذلك لا تدع الجهود تضعف، لأن المنافسة الشديدة في المجالات المعنية ستشكل تحديًا صعبًا، كما تكون الصحة أفضل من ذي قبل.

برج السرطان وحظك هذا الأسبوع  وتوقعات الأبراج 

سيكون هناك وقت من السعادة والرضا بين الأقارب لدى مواليد برج السرطان، ونتيجة لذلك سيكون الجسد والعقل سعداء، قد يكون هناك توتر في العلاقات في منتصف هذا الأسبوع، من ناحية أخرى إلى جانب صحتك، ستكون صحة أحبائك أيضًا ضعيفة إلى حد ما، وفي نهاية الأسبوع ستكون هناك فترة من التقدم المنشود في كسب المال وتجميع الثروة.

برج الأسد وحظك هذا الأسبوع وتوقعات الأبراج 

حركة النجوم ستستمر في منح هدية النجاح إلى مواليد برج الأسد لذلك لا تضعف الجهود واستمر في عملك، لذلك ستكون جيدة، إذا كنت تبحث عن استثمار رأس المال، من الجزء الأول من هذا الأسبوع نفسه، سوف يسود جو ميمون وإيجابي، يمكن أن يكون هناك بعض التوتر في علاقات الحب، لكن مرة أخرى في الجزء الثاني من الأسبوع، ستعطي حركة النجوم نتائج مبشرة وإيجابية.

برج العذراء وحظك هذا الأسبوع وتوقعات الأبراج 

هذا الأسبوع سيكون في متعة من حيث التعامل مع الأعمال المتعلقة بالدراسات والتدريس وتحسين مهارات الأفراد والأعمال نتيجة لهذا ستكون هناك هدية النجاح في كل خطوة لمواليد برج العذراء، ستكون هناك لحظات من الضحك والسعادة في فناء الحياة الزوجية. 

برج الميزان وحظك هذا الأسبوع وتوقعات الأبراج

يحتاج برج الميزان لبذل الجهود بسرعة كاملة، إذا كنت تريد الذهاب إلى مكان ما للسفر والهجرة، لذلك ستكون هناك فترة من التقدم المنشود لكن في منتصف الأسبوع ، ستعود الصحة مرة أخرى. نتيجة لذلك ، ستكون هناك فترة من التقدم المنشود في إزالة الأمراض والآلام، لذلك لا تترددوا في مواصلة الجهود، في الأيام الأخيرة من هذا الأسبوع ، سيكون هناك نجاح كبير في جمع الأموال والممتلكات غير المنقولة مرة أخرى. 

برج العقرب وحظك هذا الأسبوع وتوقعات الأبراج 

حركة النجوم هذا الأسبوع ستمنح مواليد برج العقرب مكانة خاصة في مجالات مكانتك وحياتك المهنية، أما في علاقات الحب، ستكون هناك لحظات حب بين الشريك، ستكون هناك فترة من النجاح المستمر في القطاعات الاقتصادية، في منتصف الأسبوع ، ستكون هناك فرص للمضي قدمًا بسرعة في مجالات العمل والأعمال. 

برج القوس وحظك هذا الأسبوع وتوقعات الأبراج 

من بداية هذا الأسبوع، سيمنح عبور الشمس مواليد برج القوس نتائج مبشرة وإيجابية، ومن ناحية أخرى ستكون هناك لحظات حب بين الشريك في علاقات الحب، هناك إمكانية للربح من مكان ما، ولكن في منتصف الأسبوع ، بسبب بعض التحديات في المجالات المعنية، سوف تشعر بالقلق.

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برج الجدي وحظك هذا الأسبوع وتوقعات الأبراج 

هذا الأسبوع يكون لمواليد برج الجدي هدية من النتائج السارة، لذا استمر في الجهود، لكن في الأيام الأخيرة من الأسبوع ، قد يظهر بعض الألم في الصحة، ستكون هناك فرص للإنفاق في نفس الأمور المالية، لذا كن صبورًا وذكيًا، لذلك ستكون جيدة، أي أن معظم النتائج الإيجابية ستكون هناك هذا الأسبوع.

برج الدلو وحظك هذا الأسبوع وتوقعات الأبراج 

هذا الأسبوع سيستمر مواليد برج الدلو في تعزيز مكانتهم في الحياة الاجتماعية والسياسية، في مثل هذه الحالة ستستمر زيادة معرفتك بالأشخاص المعنيين، لذلك لا تترددوا في مواصلة الجهود، في منتصف الأسبوع ، ستزداد مسؤوليتك في خدمات القطاعين الخاص والحكومي ذي الصلة. 

برج الحوت وحظك هذا الأسبوع وتوقعات الأبراج 

هناك فترة من النجاح المستمر في استكمال الأعمال المتعلقة بالبناء تحت الأرض والتعدين والإنتاج والمبيعات، لكن فيما يتعلق بالصحة لن تكون هناك نتائج أفضل بكثير هذا الأسبوع، وبسبب التنسيق المتزايد بين الزوجة والأطفال، سيبقى الانسجام في الحياة الأسرية لمواليد برج الحوت

توقعات الابراج حظك هذا الاسبوع برج الحمل برج الثور برج السرطان برج الأسد برج الميزان برج القوس

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