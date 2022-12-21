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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بنها يكرم الطلاب الفائزين في المسابقات الثقافية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها ، أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية باعتبارها غذاءً للعقول وحافزًا للتفوق الدراسي ، كما أنها تساهم في تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب.

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جاء ذلك خلال حفل ختام الأنشطة الثقافية ، والذى نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب (إدارة النشاط الثقافى) برعاية الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة ، والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن الأنشطة الطلابية بوجه عام تتيح فرص عديدة للطلاب للتعبير عن آرائهم في قضايا المجتمع والمشاركة في حل مشكلاته ، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للطلاب المبدعين في مجالات الأدب المختلفة ؛ لإظهار مواهبهم في الشعر والكتابة القصصية وغيرها من فنون الأدب الأخرى ، مؤكداً أن الجامعة حريصة على إعداد جيل من الشباب فخور ببلاده ومعتز بذاته وقادر على صناعة المستقبل.
وخلال الحفل كرم رئيس الجامعة ومرافقوه الطلاب الفائزين فى المسابقات الثقافية التى شملت حفظ القران الكريم ، والأحاديث النبوية الشريفة ، والإنشاد الدينى ، والشعر، والدورى الثقافى ، والمراسل التلفزيوني ، والقصة القصيرة  ، والتى أقامتها الجامعة على مستوى الكليات بين الطلاب خلال الفصل الدراسى للعام الجامعى الحالى.

جامعة بنها رئيس جامعة بنها الانشطة الطلابية صناعة المستقبل خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب قضايا المجتمع

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