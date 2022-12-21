ناهد السباعي عن فيلمها 19 ب: كنت خايفة مياخدش جوائز

تألقت الفنانة ناهد السباعي، بلوك أنيق ببدلة كلاسيكية مطرزة، وخطفت الأنظار لجمالها بميك اب عيون ساحرة، وذلك في أحدث ظهور عبر انستجرام.

وكتبت: “ كنت مكسوفة جدا لحسن منخودش جايزة عن فيلم ١٩ ب ربنا كرمنا واخدنا جائزة احسن فيلم عربي وجائزة هنري بركات وجائزة النقاد”.

أحدث أعمال ناهد السباعي مسلسل "منورة بأهلها"، بطولة ليلى علوي، رانيا يوسف، عباس أبو الحسن، سلوى خطاب، باسم سمرة، أحمد صلاح السعدني، تأليف محمد أمين راضي، إخراج يسري نصر الله.

وأحدث أعمالها السينمائية فيلم "ماكو"، بطولة بسمة، نيقولا معوض، عمرو وهبة، محمد مهران، منذر رياحنة، فريال يوسف، سارة الشامي، كما ظهر بالعمل الفنان التركي الشهير مراد يلدريم.