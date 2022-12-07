بفستان مكشوف.. ناهد السباعي تخطف أنظار جمهورها عبر إنستجرام

حرصت الفنانة ناهد السباعي علي مشاركة جمهورها صورًا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت ناهد السباعي انظار جمهورها بأطلالة جذابة انيقة مرتدية فستان مكشوف البطن باللون الفضي ، مما حازت عي اعجاب متابعيها.



أحدث أعمال ناهد السباعي مسلسل "منورة بأهلها"، بطولة ليلى علوي، رانيا يوسف، عباس أبو الحسن، سلوى خطاب، باسم سمرة، أحمد صلاح السعدني، تأليف محمد أمين راضي، إخراج يسري نصر الله.

وأحدث أعمالها السينمائية فيلم "ماكو"، بطولة بسمة، نيقولا معوض، عمرو وهبة، محمد مهران، منذر رياحنة، فريال يوسف، سارة الشامي، كما ظهر بالعمل الفنان التركي الشهير مراد يلدريم.