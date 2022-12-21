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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لبيع السلع المخفضة.. مدبولي يوجه بعمل منافذ مطلع يناير.. والتموين: المخزون آمن

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة موقف تفعيل المنافذ والشوادر التي توفر السلع بأسعار مُخفضة بالمحافظات، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وخلال الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بالبدء في فتح منافذ بيع السلع بأسعار منخفضة، وكذا معارض "أهلا رمضان" في مختلف المحافظات، وذلك اعتباراً من يناير القادم، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأكد مدبولي على ضرورة التنسيق مع المحافظات؛ لتوفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ، على أن يتم مراعاة الانتشار الجغرافي في مختلف مناطق كل محافظة، لاسيما المناطق النائية والأكثر احتياجا.

كما شدد رئيس الوزراء على تقديم كل الدعم الممكن للأجهزة المحلية في جهودها لزيادة عدد الشوادر هذا العام، بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية تعمل على إقامة منافذ ثابتة ومتحركة، مثل وزارة الداخلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

من جهة أخرى، أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على توفر مخزون آمن من كافة السلع الأساسية، مُضيفا أنه سيجري العمل على زيادة المخزون خلال الفترة القادمة، من خلال تسريع الإفراج عن السلع الأساسية والاستراتيجية الموجودة بالموانئ.

وخلال الاجتماع، أشار وزير التنمية المحلية، إلى أن بعض المحافظات بدأت بالفعل في إقامة الشوادر والبيع للمواطنين، وجار التوسع في باقي المحافظات، حتى تكون جميع المنافذ جاهزة لتقديم خدماتها للمواطنين اعتبارا من مطلع يناير المقبل.

مجلس الوزراء وزير التموين رئيس الوزراء وزارة الداخلية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى

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