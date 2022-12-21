عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتهرت بصورها الفاضحة.. ماذا قالت ايفانا كنول قبل مغادرتها الدوحة؟

ايفانا
ايفانا

حرصت ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا كنول، على توجيه رسالة وداع لقطر، التي استضافت نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

وحظيت إيفانا كنول "أكثر مشجعي كأس العالم جاذبية" بشعبية كبيرة خلال وجودها في قطر، وجذبت الأنظار بإطلالاتها بملابس "فاضحة" خلال تواجدها في أماكن مختلفة، مثل الشواطئ والمطاعم والفنادق ومدرجات الملاعب أثناء مؤازرة منتخب كرواتيا في المونديال.


وازداد عدد متابعي صفحة الكرواتية الجذابة في تطبيق "إنستغرام" أكثر من مليونين و800 ألف شخص، أثناء وجودها في قطر، من نحو 700 ألف إلى أكثر من 3 ملايين و500 ألف، لتقترب كثيرا من عدد سكان بلادها، الذي يبلغ نحو 4 ملايين و100 ألف.

ونشرت إيفانا كنول صورة لها عبر خاصية "ستوري" في حسابها، مرفقة برسالة وداع، جاء فيها: "مغادرة الدوحة بالنسبة لي ممزوجة بالسعادة والارتباك معا، سأحن لهذا المكان كثيرا".


يذكر أن المنتخب الكرواتي أحرز المركز الثالث في مونديال "قطر 2022" بعد فوزه على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جرت بينهما يوم السبت 17 ديسمبر 2022، على استاد "خليفة الدولي" بالعاصمة الدوحة

مسؤول عماني يعرض على ميسي مبلغا خياليا لشراء بشت حفل كأس العالم

اعتقال عاريات الصدر بمونديال 2022.. هل حبست قطر أرجنتينيات كأس العالم بالدوحة؟

قطر كأس العالم بطولة كأس العالم قطر 2022 مونديال 2022 منتخب كرواتيا مونديال قطر رسالة وداع ملكة جمال كرواتيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة عمارة 1 | حارسة عقار الوراق: ماكنتش أعرف اللي هيحصل.. واتصدمت في بنتي

خدرها.. طبيب يعتدي على فتاة داخل عيادته بمدينة نصر

زيادة 15%.. مفآجات بالجملة تنتظر أصحاب المعاشات والموظفين بالعام الجديد

انفراد.. وقف القارئ محمد السلكاوي ورفع اسمه من الإذاعة بسبب الفيديو المسيء للقرآن

داهمها الموت داخل الفصل.. أزمة قلبية تنهي حياة معلمة في سوهاج

بـ 500 جنيه وعائد ربع سنوي.. تعرف على شهادة استثمار البنك الأهلي

ثنائي الأهلي مقابل نجم الاتحاد السكندري من أجل كأس العالم للأندية| تفاصيل

أسعار الذهب في الكويت اليوم الاربعاء 21-12-2022

موضوعات متعلقة

صاحبة الإطلالات المثيرة.. طابور عرسان لـ ملكة جمال كرواتيا

منع ملكة جمال كرواتيا من حضور مباراة الأرجنتين في كأس العالم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

خطأ فادح.. سيناتور أمريكي يثير الجدل بعد تعيين سفيرة جديدة لدي روسيا

إحالة منة شلبي للجنايات.. تعرف علي أنواع المخدرات المضبوطة معها

إنفوجراف.. 164% زيادة في الاستثمارات العربية بمصر

ما فائدة الدعاء اذا كان الأخذ بالأسباب يكفي أو يفي بالغرض ؟

العدل: 12 فرع توثيق جديدًا بـ7 محافظات للعمل فترة مسائية |تعرف عليها

بلاش تأجيل..عمر المرأة يؤثر على الحمل فى هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلفها مليون جنيه.. ديكور شقة عريس يثير الجدل على السوشيال ميديا

مبلغ غير متوقع..أعرف سعر إطلالة غادة عبد الرازق في أحدث جلسة تصوير

في عيد ميلادها .. 10 صور تكشف تغير ملامح نجلاء فتحي | شاهد

بإطلالة مختلفة.. مي عمر تثير الجدل من باريس| شاهد

فيديو

الفنانة مروة عبد المنعم تظهر بملامح صادمة.. والجمهور: «عملت تجميل» |فيديوجراف

رفضت النصيحة.. الجيران كشفوا تفاصيل جديدة عن ضحية ابنتها ببورسعيد

أخواته البنات السبب.. اعترافات صادمة لمحامي تخلص من زوجته في سوهاج

مقلقة.. تفاصيل موجة صدمية تشقق المجال المغناطيسي للأرض/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ