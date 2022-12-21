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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مسؤول عماني يعرض على ميسي مبلغا خياليا لشراء بشت حفل كأس العالم

مسؤول عماني يعرض
مسؤول عماني يعرض على ميسي مبلغ خيالي لشراء البشت

أعلن عضو مجلس الشورى السابق العماني، أحمد البرواني عن تقديمه عرض مبلغ خيالي على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من أجل شراء “البشت الذي اتداؤه” في حفل التتويج لكأس العالم 2022 في قطر .

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شراء بشت ميسي 

وقال أحمد البرواني، عرض عضو مجلس الشورى السابق العماني، عبر صفحته الرسمية على تطبيق “تويتر”:  صديقي ميسي.. من #سلطنة_عمان أبارك لكم فوزكم بـ #كأس_العالم_قطر_2022، أبهرني الأمير تميم بن حمد،  وهو يُلبسك #البشت_العربي ،رمز الشهامة والحكمة".

وتابع  عضو مجلس الشورى السابق العماني، أحمد البرواني/ “#ميسي أعرض عليك مليون دولار أميركي  نظير أن تعطيني ذلك #البشت #Messi𓃵
I'm offering you a million $ to give me that bisht".

عرض أحمد البرواني لـ ميسي 

يعد المسؤول العماني السابق، أحمد البرواني، محامي بارع، عمل سابقا كعضو في البرلمان العماني، وكذلك عمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان العالمية، وهو من أعضاء نقاب المحامين في سلطنة عمان، كذلك يعمل أحمد في نيابة رئيس جمعية المحامين العمانية، ومالك لأحدى الشركات متنقلا  بين البلاد العربية والأوروبية".

وكشف صانع البشت العربي الذي أرتداه النجم الأسطوري ميسي في حديث خاص لموقع “صدى البلد” : “صنعنا البشت الخاص بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يدويا بالكامل، من خامة درجة أولى تسمى، بشت نجفي جاباني، الخيط الذهبي الجانبي الذي يحيط بالزي يسمى "زري" الماني درجة اولي، وهذا البشت سعره 4500 ريال قطري".
 

 المسؤول العماني السابق، أحمد البرواني

ليونيل ميسي وكأس العالم 

وحسم  ليونيل ميسي حسم المباراة في الوقت الإضافي بهدفه الثاني في المباراة قبل أن يكمل زميله في باريس سان جيرمان مبابي الثلاثية النهائية لكأس العالم فقط ليجعل النتيجة 3-3 ويفرض ركلات الترجيح.

وفي ذات السياق، أخطأت الأرجنتين في ركلات الترجيح بينما أهدرت فرنسا الهدف حيث اكتسح جونزالو مونتيل الضربة الحاسمة للفوز بضربات الترجيح 4-2 للأرجنتين.

مسؤول عماني يعرض على ميسي مبلغ خيالي لشراء بشت حفل كأس العالم..تفاصيل 


 ولفتت العديد من التقارير العالمية إلى أنه عندما وصل قائد المنتخب الأرجنتيني، ليونيل أندريس ميسي  وزملاؤه في مطار بوينس آيرس مروا عبر منطقة VIP مغطاة بالسجاد الأحمر حيث ستغني عندها فرقة "لا موسكا تسي تسي" "Muchachos"، النشيد غير الرسمي للجماهير الأرجنتينية.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الحكومة الأرجنتينية، أمس الثلاثاء عطلة رسمية من أجل احتفالات عشاق التانجو بفوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022م والتي أظهرت مجموعة من الصور والفيديوهات تجمعهم بالملايين أمام مسلة  بوينس آيرس، بالعاصمة الأرجنتينية.

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