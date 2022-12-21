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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الأكثر تفاعلا في تاريخ إنستجرام.. منشور ميسي يتخطى البيضة.. فيديوجراف

ميسي
ميسي

لا يكتفي ليونيل ميسي ، نجم منتخب الأرجنتين، بتحطيم الأرقام القياسية الملعب فقط، حيث أصبح منشور تتويجه بلقب كأس العالم قطر 2022 الأكثر تفاعلا على موقع إنستجرام منذ نشأته.

ميسي إنستجرام

ميسي احتفل بتتويجه بلقب كأس العالم 2022، بنشر صورة له من احتفالات التتويج بلقب كأس العالم قطر 2022، وكتب: "حلمت به عدة مرات، أردت ذلك كثيرًا لدرجة لا أستطيع أن أصدق ذلك".

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للمزيد حول منشور ميسي إنستجرام عقب التتويج بلقب كأس العالم قطر 2022 ورد فعل جمهور الأرجنتين شاهد الفيديوجراف التالي:

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