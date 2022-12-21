الأكثر تفاعلا في تاريخ إنستجرام.. منشور ميسي يتخطى البيضة.. فيديوجراف

لا يكتفي ليونيل ميسي ، نجم منتخب الأرجنتين، بتحطيم الأرقام القياسية الملعب فقط، حيث أصبح منشور تتويجه بلقب كأس العالم قطر 2022 الأكثر تفاعلا على موقع إنستجرام منذ نشأته.

ميسي إنستجرام

ميسي احتفل بتتويجه بلقب كأس العالم 2022، بنشر صورة له من احتفالات التتويج بلقب كأس العالم قطر 2022، وكتب: "حلمت به عدة مرات، أردت ذلك كثيرًا لدرجة لا أستطيع أن أصدق ذلك".

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