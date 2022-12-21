مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يتوعّدان حركة طالبان بسبب منع النساء من التعليم

دعت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك اليوم الأربعاء، حكومة طالبان في أفغانستان للتراجع عن قرار منع تعليم النساء.

وأعرب الأتحاد الأوروبي عن رفضه لقرار منع تعليم النساء في أفغنستان ووصفه بالجريمة ضد الإنسانية، فالمرأة لها الحق الطبيعي في التعليم، فكيف لدولة في هذا القرن أن تحرم المرأة من حقها في التعليم.

وقال البيان، إن طالبان تعمل على عزل نفسها داخلياً وخارجياً ومصممة على محو النساء من الحياة العامة، وأن سياسات طالبان ستدفعنا لإجراءات ضدها.

وقررت الحكومة التي فرضتها حركة طالبان في أفغانستان، حظر تعليم الإناث في الجامعات "حتى إشعار آخر"، وتم الإعلان عن هذا القرار في رسالة وجهتها وزارة التعليم العالي إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة في البلاد، وكانت الحركة التي لا يعترف المجتمع الدولي بشرعية حكمها، قد منعت التعليم الثانوي للفتيات من قبل.

وأعلنت وزارة التعليم العالي بحكومة حركة طالبان أمس، حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان إلى أجل غير مسمى، في رسالة وجهتها إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة.

يأتي الحظر المفروض على التعليم العالي للنساء بعد أقل من ثلاثة أشهر من إجراء الآلاف امتحانات القبول بالجامعة في أنحاء البلاد.

بعد استيلاء الإسلاميين المتشددين على السلطة في أغسطس العام الماضي، اضطرت الجامعات إلى تطبيق قواعد جديدة من بينها تخصيص فصول دراسية ومداخل تفصل بين الجنسين، كما سُمح فقط للأساتذة النساء والرجال كبار السنّ بتعليم الطالبات.

وفي 23 مارس من العام الجاري منعت الفتيات في أنحاء البلاد من التعليم الثانوي، ما قلص بشدة عددهن في الجامعات