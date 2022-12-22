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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عمرو موسى: قدرت كثيرا ميسي في طريقة لعبه خلال كأس العالم.. فيديو

عمرو موسي
عمرو موسي

قال عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إنه قدر اللاعب ميسي كثيرا خلال مشاركته في كأس العالم 2022، موضحاً "انا كنت بشوفه أنه مش مارادونا .. بس لما شوفته عن قرب في مونديال قطر .. وبالفعل كان يلعب بطريقة متميزه تماماً".

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واضاف "عمرو موسى" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن طريقة لاعب ميسي في كأس العالم كانت جيدة جدا، لانه كان يلعب بطريقة محترفة ولا ييأس أبدا، مشيرا إلى أن منتخب الأرجنتين يستحق الفوز بكأس العالم.

وتابع عمرو موسي أن هناك بعد جديدا في العلاقات الدولية إسمه الرياضة، وهناك مركز لهذه الرياضة اسمه كرة القدم، وهناك سياسة واقتصاد حول هذه الممارسة.

https://fb.watch/hzfOb1eSsg/?mibextid=NnVzG8

كأس العالم عمرو موسى ميسي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية كأس العالم 2022

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