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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللغة العربية.. عمرو موسى غاضب جدا| اعرف التفاصيل

عمرو موسى
عمرو موسى

قال عمرو موسي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن منذ أيام قليلة تم الإحتفال باليوم العالمي للغة العربية، مشيرا إلى أن هذا يعني أن العالم أجمع يحتفي باللغة العربية لأهميتها.

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وأضاف "عمرو موسي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن هناك شوارع وأحياء كاملة لا يوجد بها لافتات مطاعم ومحال تجارية مكتوبة باللغة العربية، ولكن جميع اللافتات مكتوبة باللغة الإنجليزية.

وعبر عمرو موسي عن غضبه تجاه كتابة اغلب اللافتات الخاصة بالمطاعم والمحال التجارية، قائلا "ليه يستخدموا اللغة الإنجليزية في القهاوي والمحلات الصغيرة .. ايه اللي حصل للغة العربية".

https://fb.watch/hzeGRVEmuA/?mibextid=NnVzG8

جامعة الدول العربية عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية اللغة الإنجليزية برنامج يحدث في مصر اللغة العربية

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