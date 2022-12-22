وصفة الكركم لتبييض الأسنان فى أسرع وقت

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، وصفة الكركم لتبيض الاسنان فى اسرع وقت.

من فوائد الكركم للاسنان ما يلي

- يعمل على تبييض لون الأسنان بشكل طبيعي.

-يُقلل من مخاطر آلام اللثة والتهاباتها.

-يُقلل من مخاطر الأمراض التي قد تُصيب لثة الأسنان بشكل عام.

- يُزيل الترسّبات أو البكتيريا والالتهابات عندما يُستخدم كغسول للفم.

-يُخفّف من آلام الأسنان.

- يعمل على تنظيف الفم وتعقيمه.

- يحمي من سرطان الفم.





وصفات طبيعية باستخدام الكركم :-

وصفة صنع معجون الاسنان بالكركم يحافظ معجون الاسنان بالكركم على صحة اللثة والأسنان، بالإضافة إلى هذا فهو لا يحتاج إلى تكلفة مادية عالية كبعض الأنواع الأخرى من معاجين الأسنان التجارية.

طريقة تحضيره:

المكوّنات: ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند البِكر. ملعقتان كبيرتان من صودا الخبز. ملعقة واحدة أو نصف ملعقة صغيرة من بودرة الكركم. 10-15 نقطة من زيت النعناع الفلفلي التي يُمكن إضافتها بشكل إختيارياً.

طريقة التّحضير: تُخلط جميع المكونات المذكورة أعلاه مع بعضها بواسطة ملعقة غير معدنية، للحصول على معجون ناعم. يُوضع معجون الأسنان في وعاء محكم الإغلاق ويمنع دخول الهواء ويُوضع في الثلاجة حتى الاستخدام. عند الاستخدام يتم فرد كميه قليلة من هذا المعجون على فرشاة الأسنان باستخدام ملعقة غير معدنية. تُنظف الأسنان بالفرشاة كالمعتاد مع مراعاة تنظيف الأسنان الخلفية بنفس الاهتمام الذي يُعطى لتنظيف الأسنان الأمامية. تُغسل الأسنان بالماء الفاتر بشكل جيد جداً. تُغسل فرشاة الأسنان، وكذلك الملعقة المستخدمة لمنع صبغ لون الكركم عليهما.





وصفة لتقوية الأسنان باستخدام الكركم تستخدم وصفة الكركم مع الفلفل الأسود للمساعدة على تقوية اللثة، الأمر الذي يُساهم في تقوية الأسنان، وحمايتها من التخلخل والتساقط

طريقة تحضيرها:

المكوّنات: نصف ملعقة صغيرة من بودرة الكركم. نصف ملعقة صغيرة من بودرة الفلفل الأسود.

طريقة التّحضير: يُخلط المكونان المذكوران في الأعلى مع بعضهما بشكل جيد. تُفرك اللثة بهذا الخليط بشكل لطيف مدة دقيقتين. يُغسلالخليط جيداً. تُكرر هذه الوصفة كل يوم.