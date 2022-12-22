يوم حقلي إرشادي لطلبة كلية العلوم الزراعية بمزارع الشيخ زويد

نظمت كلية العلوم الزراعية البيئية جامعة العريش شمال سيناء، بالتعاون مع محطة بحوث شمال سيناء، يوما حقليا إرشاديا، لطلبة المنظومة الزراعية بالكلية، لزيارة عدد من المزارع بمركز الشيخ زويد، وذلك تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، بحضور الدكتور هانى عبد الله العلاقمى، عميد الكلية وأستاذ البساتين بالكلية، والمهندس جمعة عبد ربه، مدير الإدارة الزراعية بالشيخ زويد، والمهندس محمد رضا حنفى، رئيس المحطة بمزرعة الحاج عبد المنعم سالم صبيح، ورئيس الجمعية الزراعية بساحل البحر بمركز ومدينة الشيخ زويد، وعدد من المزارعين في المنطقة.

يأتي ذلك فى إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ضمن خطة التنسيق بين جامعة العريش مع المحطات البحثية بمحافظة شمال سيناء.

تجهيز الأرض للزراعة

وخلال اللقاء، تم شرح عمليات الخدمة بدءا من تجهيز الأرض للزراعة ومرورا باختيار الشتلات والأصناف الملائمة للظروف البيئة والمناخ وإجراء عمليات الخدمة الشتوية للأشجار المثمرة ومن ثم برنامج الرى المتوازن مع برنامج التسميد، وأهمية كل عنصر من عناصر التسميد وأعراض نقصها، وكذلك عمليات مكافحة الآفات المختلفة على تلك الأشجار وعمليات التقليم، خاصة تقليم التربية والإثمار واختيار الأفرع المناسبة.

كما تفقد عميد كلية العلوم الزراعية البيئية المشتل الإرشادى للمحطة لبحث سبل التعاون المثمر للنهوض بالتنمية الزراعية بمحافظة شمال سيناء.