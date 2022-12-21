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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوات تثقيفية عن تلوث البيئة بمراكز الشباب بمحافظة شمال سيناء 

ندوات توعية حول التلوث
ندوات توعية حول التلوث البيئي بسيناء

تنفذ مديرية الشباب والرياضة في محافظة شمال سيناء،  برنامج ندوات تثقيفية عن تلوث البيئة بمراكز الشباب والأندية الرياضية علي مستوى مراكز المحافظة ، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، وبتوجيهات كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة .

ونفذ مركز شباب قاطية التابع لإدارة شباب رمانة مركز  بئر العبد بتنفيذ ندوة تثقيفية عن تلوث البيئة ، وذلك بمشاركة الطلائع من أعضاء الجمعية العمومية بالمركز .

وقد حاضرت في الندوة : بسمة صبري رئيس قسم التمريض بالوحدة الصحية .. والتي تناولت : التلوث البيئى وكيف يؤثر على صحة الإنسان تأثيرا بالغا ويحدث خللا كبيرا خصوصا مع زيادة أشكال التلوث البيئي ، ومنها :
تلوث المياه الجوفية ومياه المحيطات والأنهار بمياه الصرف الصحي وعوادم المصانع .. إلى جانب تلوث الهواء والتربة بالملوثات الكيميائية والأسمدة غير العضوية والمبيدات الحشرية .

 

مصادر التلوث في البيئة:


وركزت الندوة ، علي  كيفية الحد من مصادر التلوث في البيئة ، وذلك عن طريق إيجاد فرص وأفكار من خارج الصندوق للحفاظ على البيئة .. من بينها : طرح فكرة الفرز من المصدر للمخالفات المنزلية وفصلها وإعادة تدويرها ، وكذلك فكرة جمع المخلفات الإلكترونية من المواطنين والاستفادة منها ، وتعظيم الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية وخاصة قش الأرز لتقليل التلوث البيئي الناتج عن حرق المخلفات .

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