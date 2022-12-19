حصاد شمال سيناء 2022.. تشغيل المرحلة الأولي من محطة تحلية المياه وتطوير بحيرة البردويل

نفذت محافظة شمال سيناء، عدد من المشروعات في مختلف القطاعات الخدمية والتنمية تمثل حصاد عام ٢٠٢٢م، والتي تعتبر إضافة جديدة للبنية الأساسية والمرافق علي مستوي مراكز المحافظة.

وفي هذا الصدد.. قال اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه تم تشغيل المرحلة الأولي من محطة تحلية المياه الكيلو ١٧ غرب العريش بطاقة إنتاجية تصل الي 100 الف م٣ يوم ، ويتبقي إنشاء المرحلتين الثانية والثالثة، وذلك خلال عام واحد لإنتاج 200 الف م٣ يوم.. حيث تعمل على تلبية احتياجات المواطنين ، وللقضاء على نظام المناوبة والضخ طوال 24 ساعة يوميا.

ولفت اللواء شوشه ، إلى أنه تم ربط محطة تحلية المياه العملاقة بخط مياه ال١٠٠٠مم ، و٧٠٠ مم، هذا بالإضافة إلي محطة رافع الريسة ومحطة رافع الشيخ زويد لتصل المياه إلي مدينة رفح الجديدة لتوصيل المياه إلى الخطوط الرئيسية المغذية لمدينة العريش.

وفي قطاع الكهرباء قال اللواء شوشه، إنه تم إنشاء محطتي الكهرباء بكل من المحطة البخارية بالمساعيد ومنطقة الشلاق بالشيخ زويد وكذلك خطوط الربط بينهما لتوصيل الكهرباء الي مناطق الشيخ زويد ورفح.



وفي قطاع التعليم تم إنشاء ورفع كفاءة ٢٢ مدرسة في مختلف مراكز المحافظة كما يجري انشاء ٣ مدارس جديدة بالعريش.

وأضاف، أن جامعة العريش انتهت من إنشاء 8 مباني كليات هي: الآداب، والتجارة، والتربية، والاقتصاد المنزلي، والتربية الرياضية، والطب البيطري، والطب البشري، والاستزراع المائي والمصايد البحرية.

كما تم انشاء11 مبني وهي : مبني إدارة الجامعة، ومبنى إدارة المدن الجامعية، والعيادات الطبية، و3 عمارات استراحة لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى إنشاء مبنى لإسكان الطلاب وآخر للطالبات، ومبنى المعامل، ومدرجات بسعة 650 طالبًا، وأخرى بسعة 250 طالبًا، وصالة للألعاب الرياضية.

واكد اللواء شوشه، أنه تم تطوير محورين رئيسيين وهما : محور طريق الفاتح الرئيسى من الميدان بالمدخل الغربى لبوابة العريش وصولا حتى الريسة بالمدخل الشرقى ، وسيتم تطويره بالكامل من طرق وشوارع فرعية ومحاور مرتبطة به.



أما المحور الثانى هو طريق الجيش الممتد من مديرية أمن شمال سيناء حتى مستشفى العريش العام وميدان النصر وصولا الى الساحة الشعبية ثم الى ميدان العتلاوى فشارع أسيوط ليكون محورا تبادليا مع محور طريق الفاتح.



بينما تشمل المرحلة الثالثة ، كورنيش العريش بطول 9 كيلومترات ،من المساعيد حتى غرناطة .. حيث تم اعداد مخطط جيد لبدء تطويره لينتهى بالتوازى مع تطوير محورى الفاتح والجيش .

ويشمل المشروع إنشاء كورنيش كامل وممشى سياحى وأعمال إنارة كامل وأماكن انتظار وأماكن أخرى للخدمات بتكلفة تقديرية مبدئية 40 مليون جنيها .

مستسفي العريش:

وقال اللواء شوشة ، أنه تم الانتهاء من المرحلة الاولي من مشروع تطوير مستشفى العريش العام ..حيث تم تطوير غرفة فرم النفايات بالمستشفى .وأضاف أنه سيتم استحداث مبنى الغسيل الكلوى ، ليضم 60 ماكينة غسيل كلوي وباقي الخدمات المساندة لضمان حصول مرضي الفشل الكلوي علي حقهم في الجلسات الاسبوعية .

وأعلن اللواء شوشه ، أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية من تطوير مستشفى العريش العام بقيمية 134 مليون جنيه، والإنتهاء من إنشاء مستشفى بئر العبد المركزى بقيمة 225 مليونا و500 ألف جنيه، ومستشفى نخل المركزى بقيمة 214 مليون جنيه، وإنشاء وحدة الرعاية الأولية بوسط العريش بتكلفة 3 مليون جنيه.

وأكد اللواء شوشة ، تم تنفيذ ٢١٣٦ وحدة سكنية كإسكان اجتماعى وتم بدء الحجز فيه ..حيث تم إنشاء 89 عمارة سكنية بحي السبيل غرب العريش بإجمالى 2136 وحدة سكنية ، كما تم انشاء 61 منزل بدوي بصدر الحيطان ووادي الحاج بوسط سيناء ، .تحت إشراف جهاز تعمير شمال سيناء ، وتم الانتهاء من تاهيل عمارات المساعيد .

قال اللواء شوشه، انه تم إقامة 11 تجمعا فى منطقة وسط سيناء، من بينها 6 تجمعات بمركز نخل و4 تجمعات بمركز الحسنة ، وتم تسليم 9 تجمعات منهم للمنتفعين وأن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية .، وقد تم تسليم كل منتفع منزل علي مساحة 200 م٢ ، ومساحة أرض 5 افدنه لزراعتها . حيث تم تشكيل مجالس إدارات لكل تجمع بمشاركة الاهالي في كل منطقة.

وكذا تم إنشاء المركز الخدمي لمنطقة السبيل والذي يضم 96 محل تجاري لخدمة ابناء المنطقة. كما يجري تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعي لعمارات السبيل، حيث سيتم طرح المرحلة الاولي علي المواطنين للتسكين بنفس نظام الإسكان الاجتماعي علي مستوي محافظات الجمهورية

كما تم إنشاء 4 قري لخدمة الصيادين بمنطقة اغزيوان ببئر العبد بإجمالي 200منزل ، بواقع 50 منزل لكل قرية.

مجمع صناعي خدمي :



وقال اللواء شوشه، انه تم انشاء مجمع صناعي حرفي بالمنطقة يضم 48 ورشة حرفية بمنطقة الصناعات الحرفية بالمساعيد، بعد تجهيزها وتوصيل المرافق والبنية الاساسية لها ، وتضم ورش كرستال والومونيوم وإصلاح السيارات سمكرة وميكانيكا وغيرها ، وسيتم توزيعها علي شباب الخريجين والحرفيين، بهدف توفير فرص عمل مناسبة للشباب والقضاء علي البطالة.



كما انشاء سد ام البارد بقرية التمد، بطول ٢٥٠ متر وارتفاع ٧ أمتار وسعته التخزينية ٣ مليون متر مكعب من المياه، وتم انشاءه بتكلفة ١٨ مليون جنيه.

حيث يقوم السد بحماية المنطقة من اخطار السيول القادمة من جنوب سيناء، وحتي لا تصب في وادي العريش، معلنة الاستفادة من تلك المياه في الزراعة والمزارع السمكية.



تطوير ميناء العريش

وقال اللواء شوشه ، أنه يجري العمل في أعمال تطوير ميناء العريش البحري ، التي تنفذها الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بمواجهة 3 كيلو مترات على شاطئ البحر المتوسط بعيدا عن الكثافة السكانية ، ليصبح ميناء كبيرا يجذب مراكب الشحن وخلافه، والمخطط للميناء ان يكون ضمن المواني التي سيتم من خلالها تصدير المنتجات واستيراد السلع من مختلف دول العالم خلال المرحلة المقبله .

تطوير بحيرة البردويل :



ولفت المحافظ ،إلى انه تم الانتهاء من المرحلة الأولي من تطوير وتنمية بحيرة البردويل، حيث قامت شركة القناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبرى، التابعة لهيئة قناة السويس بأعمال تطهير البواغيز بالبحيرة ،وعمل قنوات شعاعيه لزيادة المساحة المستغلة للصيد من البحيرة.

أشار إلى أنه تم البدء في المرحلة الثانية من تطوير بحيرة البردويل.

واكد اللواء شوشة علي مشروعات التوسع الزراعي حلم المستقبل ، والتي تعتمد علي وجود مقومات ماءيه متوفرة خاصة علي مسار ترعة السلام والتي تكفي لزراعة نحو 275 ألف فدان ، والمياه المعالجة من محطة البقر بواقع 5,6 مليون متر مكعب /يوم ، وهي تكفي لزراعة مساحات تصل الي نحو 500 ألف فدان الي جانب الزراعات القاءمة علي مياه الابار الجوفية ليصل اجمالي المساحات المستهدف زراعتها علي مصادر مياه متوفرة في سيناء نحو مليون فدان. ليتحقق حلم بأن تكون سيناء سلة غذاء مصر في المستقبل.







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