التنمية الحقيقية.. مصر تفتتح سد جوليوس نيريري في تنزانيا| كيف يخدم رؤية القاهرة؟

يترأس وزير الخارجية سامح شكري، وفد مصر المشارك في احتفالية تدشين ملء بحيرة سد جوليوس نيريري، الذي ينفذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي إليكتريك على نهر روفيجي بدولة تنزانيا، بتكلفة 3 مليارات دولار، ما يؤكد دعم ومساعدة مصر لجهود التنمية الحقيقة في أفريقيا، ورؤيتها أن التنمية الحقيقية تكون بإنشاء مشروعات تستفيد منها الدول الشقيقة دون الاعتداء على حقوق الغير.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير سامح شكري، يشارك اليوم، الخميس 22 ديسمبر، في احتفالية تدشين ملء بحيرة سد جوليوس نيريري، بحضور عدد كبير من المسئولين وممثلي التحالف المُنفذ للمشروع ورموز المجتمع التنزاني ووسائل الإعلام والمواطنين، حيث سيتم غلق بوابة نفق التحويل للإعلان عن بدء ملء المياه في السد، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تشارك رئيسة جمهورية تنزانيا الاتحادية سامية حسن في الاحتفالية، نظراً لما يمثله المشروع من أهمية كبيرة للشعب التنزاني لتوليد الطاقة والسيطرة على فيضان نهر روفيجى، وتنظيم استدامة التدفقات المائية اللازمة لزراعة المناطق المحيطة به وممارسة أنشطة الصيد النهري.

أما عن أهداف سد جوليوس نيريري، كان قد كشف عنها في وقت سابق، اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن السد يهدف إلى السيطرة على فيضان نهر روفيجي، وتوليد الطاقة، والحفاظ على البيئة، وهو عبارة عن إنشاء سد بطول 1025 متراً عند القمة بارتفاع 131 متراً بسعة تخزينية حوالي ٣٤ مليار م3، ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، مشيرا إلى أن المحطة تقع على جانب نهر روفيجي بمنطقة موروغورو جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية وأكبر مدن دولة تنزانيا)، .

4 سدود وأكبر محطة توليد كهرباء

وأكد أن المحطة ستكون الأكبر في تنزانيا لتوليد الكهرباء بطاقة كهربائية 6307 آلاف ميجاوات/ساعة سنويا، فيما سيتم نقل الطاقة المتولدة، عبر خطوط نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت إلى محطة ربط كهرباء فرعية، حيث سيتم دمج الطاقة الكهربائية المتولدة مع شبكة الكهرباء العمومية.

وأوضح أن المشروع يشمل إنشاء 4 سدود فرعية لتكوين الخزان المائي، وسدين مؤقتين أمام وخلف السد الرئيسى، لعمل التجفيف والتحويل أثناء تنفيذ السد الرئيسى، بالإضافة إلى مفيض للمياه بمنتصف السد الرئيسي، مفيض طوارئ ونفق بطول 660 متراً لتحويل مياه النهر، و3 أنفاق لمرور المياه اللازمة لمحطة الكهرباء، وكوبرى خرسانى دائم، و 2 كوبرى مؤقت على نهر روفيجى، ويتم خدمة منطقة المشروع بإنشاء طرق مؤقتة وطرق دائمة لتسهيل الحركة وربط مكونات المشروع.

علاقة سد جوليوس بالنيل

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا، والموارد المائية في جامعة القاهرة، إن سد جوليوس نيريري، يقع على نهر روفيجي، وهو أحد أطول الأنهار التنزانية، وليس له علاقة بحوض نهر النيل، موضحا أنه عندما تم عرض هذا المشروع على الرئيس التنزاني، طالب بأن يكون "المشروع على أحد الأنهار التنزانية وبعيدا عن حوض النيل"، وذلك بهدف الحفاظ على العلاقات الودية مع مصر.

وأضاف شراقي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن نهر روفيجي هو أحد أطول الأنهار في تنزانيا بطول 600 كيلو متر، أما سد جوليوس، فتقوم مصر على إنشائه، ومن المقرر أن يولد الكهرباء ويمثل ضعف ما تنتجه تنزانيا من الكهرباء، مؤكدا أن الهدف من المشروع غير ربحي، وتساهم فيه مصر كنوع من التعاون والمساعدة المصرية لتنزانيا ودول حوض النيل، وبذلك تقوي القاهرة علاقتها بدول حوض النيل.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع سد "جوليوس نيريري" يُعد من أهم المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في القارة الأفريقية بتكلفة 3 مليارات دولار، ويعد تجسيداً لقدرات وإمكانات الشركات المصرية فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى فى عدد من الدول الأفريقية، ونموذجاً يحتذى به للتعاون الإقليمي البناء بين الدول الأفريقية الشقيقة لدعم جهود التنمية وتحقيق مصالح شعوبها.

سد جوليوس نيريري:

صور مشروع سد جوليوس نيريري:

سد جوليوس نيريري

سد جوليوس نيريري

سد جوليوس نيريري

سد جوليوس نيريري

سد جوليوس نيريري

سد جوليوس نيريري

سد جوليوس نيريري

سد جوليوس نيريري

سد جوليوس نيريري

سد جوليوس نيريري