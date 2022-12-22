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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعلان الترشح كمقيم داخلي ضمن مشروع جائزة جامعة بنها للتميز الحكومي

جامعة بنها
جامعة بنها

أعلنت جامعة بنها فتح باب التقدم لمسابقة جوائز التميز الحكومي الداخلية للجامعة، وفتح باب التقديم وملئ النماذج للترشح كمقيم داخلي ضمن مشروع الجائزة للعام الجامعي 2022- 2023 بفئات المسابقة، وخصصت رابطا إليكترونيا للتقديم وحددت الشروط ومواعيد التدريب للمتقدمين.

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وقال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها إنه في إطار بدء جائزة مصر للتميز الحكومي، وتنفيذ المرحلة الثانية للجوائز الداخلية لعدد من الجامعات الحكومية، من بينها بنها بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات بفئات الكليات الحكومية والمبادرة الابتكارية الحكومية وفرق العمل، أعلنت فتح باب التقدم للترشح كمقيم داخلي ضمن مشروع جائزة جامعة بنها للتميز الحكومي للعام 2022/2023.
وأوضح رئيس جامعة بنها أن التقدم كمقيم داخلي ضمن مشروع جائزة جامعة بنها للتميز الحكومي 2023 متاح من الآن لموظفي جامعة بنها، من غير أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من إدارة الجامعة وكلياتها، ويمكن التقدم في موعد أقصاه أسبوعين من الان ، مضيفا أنه سيتم تدريب المرشحين بعد التقييم لمدة 3 أيام في الفترة من 23 إلى 25 يناير 2023، مع العلم بأن من يتقدم للمقيم الداخلي لا يحق له الاشتراك في منافسة أفضل فريق عمل أو الابداع والابتكار الداخلية، بحسب تعليمات إدارة الجوائز الداخلية بوزارة التخطيط.
وأشار إلى أنه يمكن التقدم كمقيم داخلي ضمن مشروع جائزة التميز الحكومي بالجامعة 2023، على الموقع الرسمي للجامعة وملئ النموذج التالي ورفعه من خلال رابط التسجيل طلب التقدم كمقيم داخلي:
https://forms.gle/K4nfWdbUGcfmJGjo6

جامعة بنها رئيس جامعة بنها المجلس الاعلى للجامعات جائزة التميز الحكومي وزارة التخطيط الجامعات الحكومية

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