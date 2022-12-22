عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دعاها للفراش وخنقها.. صياد يتخلص من زوجته بكفرالشيخ|القصة الكاملة

جثة
جثة

جريمة مأساوية في محافظة كفرالشيخ..عندما تنعدم الرحمة والمودة من القلوب، وتحل القسوة مكانها، يتحول الإنسان إلى وحش مفترس، ويتبدد الخوف إلى غضب وقهر، وتتحول الحياة الزوجية إلى طريق مسدود، لتدفع الزوجة حياتها مقابل الخسة والندالة والخيانة على يد زوجها وشريك حياتها، ليسلب روحها دون شفقة أو رحمة لينتهي بها المطاف جثة هامدة.

صياد يقتل زوجته خنقاً في قرية برج مغيزل

فلم تكن تعلم هذه الزوجة البريئة، أنها ستكون ضحية زوج، تخفى في هيئة شيطان، وتجرد من كل من مشاعر الإنسانية، وأقدم على خنقها في منزلهما إثر خلافات بينهما، حتى فاضت روحها إلى بارئها، دون شفقة لاستغاثتها وصراخها وهي تذوق طعم الموت.

هذه الأحداث المأساوية والمفجعة، شهدتها قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وبطل هذه الجريمة زوج يعمل صياداً أقدم على قتل زوجته دون أن يتذكر الفضل بينهما أو الرحمة، لكن انجرف وراء شيطانه ليقضي على زوجته ويكون مصيره خلف القضبان.

القبض على المتهم واعترافه بالجريمة

ولم يفلت الزوج من قبضة رجال الأمن والعدالة، وألقى القبض ليعترف أمام رجال المباحث بتفاصيل دقيقة عما قام به من استدراج الزوجة المسكينة إلى فراش الزوجية، ثم قيدها و شل حركتها، وهي تصرخ وتستغيث لعله يرجع عن جريمته، إلا أنه لم يتركها إلا وهي جثة هامدة.

السجن المؤبد مصير الزوج

وفي سياق متصل، قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات فوة بمحافظة كفر الشيخ، بمعاقبة صياد بالسجن المؤبد؛ لقيامه بقتل زوجته في مسكنهما بإحدى قرى مركز مطوبس.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هشام الشريف، وحسن دويدار، وأحمد عثمان، وأمانة سر أحمد المي منداني، سكرتير الجلسة.

وكشفت أوراق القضية 2850 لسنة 2022م، جنايات مركز مطوبس، والمقيدة برقم 221 لسنة 2022م، كلى كفر الشيخ، عن قيام «أ.م» 44 سنة، صياد، مقيم بقرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس، بقتل زوجته عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، فطلبها إلى فراش الزوجية وجثم عليها وشل مقاومتها للحركة وخنقها حتى فاضت روحها إلى بارئها وذلك لخلافات زوجية.

ألقى ضباط المباحث الجنائية بكفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، القبض على المتهم عقب ارتكابه الواقعة، وجرى إحالته للنيابة التي قررت حبسه وأحيل إلى المحاكمة الجنائية محبوساً أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات فوة والتي أصدرت حكمها المتقدم.

وكيل تعليم كفر الشيخ يشهد فعاليات مسابقة التفوق الكشفي .. صور

محافظ كفر الشيخ يتفقد عددا من المشروعات الخدمية الجديدة.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ يناقش الخطة الزمنية للأنشطة التنفيذية المقترحة

وكيل وزارة شباب كفر الشيخ يكرم الطلائع الفائزين في ختام مسابقة الشطرنج

بمشاركة 18 متسابقاً.. شباب كفر الشيخ تنظم نهائي «الشطرنج» للطلائع

محافظ كفر الشيخ يطمئن على توافر السلع بالمخازن ويتفقد الأسواق.. صور

جامعة كفر الشيخ: توسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الطلابية وتعزيز الوعي الوطني

محافظة كفرالشيخ أخبار الحوادث قرية برج مغيزل مركز مطوبس محكمة جنايات فوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 640 جنيهًا مرة واحدة|تراجع تاريخي بأسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

القانون في صالحها.. مفاجأة سعيدة للفنانة منة شلبي بعد ثبوت تعاطيها المخدرات

قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية

تراجع الذهب ..عيار 21 يفقد 180 جنيهاً ببداية تعاملات اليوم الخميس

رئيس "كاف": 5 دول مرشحة لاستضافة كأس إفريقيا 2025

حبسوه بالسيارة وأشعلوا فيه النيران حيا.. أول فيديو لبندر القرهدي ضحية أصدقائه

حشد عسكري وحدث طارئ.. إسرائيل تستدعي آلاف الجنود من الجيش بنداء عاجل

موضوعات متعلقة

موعد وجدول امتحانات الشهادة الإعدادية فى كفر الشيخ

14 يناير .. ننشر جداول امتحانات صفوف النقل للمرحلة الإعدادية بكفر الشيخ

انتخاب عميد حقوق كفر الشيخ عضوًا بمجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي

وكيل تعليم كفر الشيخ يشهد فعاليات مسابقة التفوق الكشفي .. صور

محافظ كفر الشيخ يتفقد عددا من المشروعات الخدمية الجديدة.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ يناقش الخطة الزمنية للأنشطة التنفيذية المقترحة

وكيل وزارة شباب كفر الشيخ يكرم الطلائع الفائزين في ختام مسابقة الشطرنج

بمشاركة 18 متسابقاً.. شباب كفر الشيخ تنظم نهائي «الشطرنج» للطلائع

ترشيحاتنا

بسبب استراتيجية الأمن القومي اليابانية.. روسيا ترسل تحذيرات خطيرة لـ طوكيو

سقوط 4 خلايا تجسس تابعة لـ الموساد..إعلان من الاستخبارات الإيرانية

براتب حتى 3000 جنيه.. فرص عمل بإحدى القرى السياحية في الغردقة

مقابل غرامة كوليبالي.. تفاصيل جديدة حول ضم الأهلي مهاجم النجم الساحلي

فضيحة فساد.. الكشف عن التكلفة الحقيقية لأولمبياد طوكيو برقم خرافي

وزيرا "الخارجية" و"الإسكان" يشاركان فى احتفالية بدء ملء سد نيريرى بتنزانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 3 أيام فقط وصفة خارقة تخلصك من سموم الجسم

مش هتصدق.. تدليك القدمين قبل النوم يحميك من 4 أمراض غير متوقعة

القصة الكاملة لشاب الشرقية العائد من الموت.. دجال أمر بدفنه حيا

احذري طهى الدجاج المجمد في المقلاية الهوائية.. لهذه الأسباب

فيديو

"مش عايزة أسمع صوت".. أحلام تنفعل فى كواليس سعودي أيدول I فيديو

أسطورة ميسي تقترب من الانتهاء وتوأمه الرقمي يستعد للانطلاق..ما القصة؟ "فيديوجراف"

مصانع بير السلم.. فيديو صادم بتصنيع كريم الاساس الاوريجينال

برشا.. كيف احتفلت التونسية رانيا التومي بحفل زفافها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ