دعاها للفراش وخنقها.. صياد يتخلص من زوجته بكفرالشيخ|القصة الكاملة

جريمة مأساوية في محافظة كفرالشيخ..عندما تنعدم الرحمة والمودة من القلوب، وتحل القسوة مكانها، يتحول الإنسان إلى وحش مفترس، ويتبدد الخوف إلى غضب وقهر، وتتحول الحياة الزوجية إلى طريق مسدود، لتدفع الزوجة حياتها مقابل الخسة والندالة والخيانة على يد زوجها وشريك حياتها، ليسلب روحها دون شفقة أو رحمة لينتهي بها المطاف جثة هامدة.

صياد يقتل زوجته خنقاً في قرية برج مغيزل

فلم تكن تعلم هذه الزوجة البريئة، أنها ستكون ضحية زوج، تخفى في هيئة شيطان، وتجرد من كل من مشاعر الإنسانية، وأقدم على خنقها في منزلهما إثر خلافات بينهما، حتى فاضت روحها إلى بارئها، دون شفقة لاستغاثتها وصراخها وهي تذوق طعم الموت.

هذه الأحداث المأساوية والمفجعة، شهدتها قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وبطل هذه الجريمة زوج يعمل صياداً أقدم على قتل زوجته دون أن يتذكر الفضل بينهما أو الرحمة، لكن انجرف وراء شيطانه ليقضي على زوجته ويكون مصيره خلف القضبان.

القبض على المتهم واعترافه بالجريمة

ولم يفلت الزوج من قبضة رجال الأمن والعدالة، وألقى القبض ليعترف أمام رجال المباحث بتفاصيل دقيقة عما قام به من استدراج الزوجة المسكينة إلى فراش الزوجية، ثم قيدها و شل حركتها، وهي تصرخ وتستغيث لعله يرجع عن جريمته، إلا أنه لم يتركها إلا وهي جثة هامدة.

السجن المؤبد مصير الزوج

وفي سياق متصل، قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات فوة بمحافظة كفر الشيخ، بمعاقبة صياد بالسجن المؤبد؛ لقيامه بقتل زوجته في مسكنهما بإحدى قرى مركز مطوبس.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هشام الشريف، وحسن دويدار، وأحمد عثمان، وأمانة سر أحمد المي منداني، سكرتير الجلسة.

وكشفت أوراق القضية 2850 لسنة 2022م، جنايات مركز مطوبس، والمقيدة برقم 221 لسنة 2022م، كلى كفر الشيخ، عن قيام «أ.م» 44 سنة، صياد، مقيم بقرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس، بقتل زوجته عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، فطلبها إلى فراش الزوجية وجثم عليها وشل مقاومتها للحركة وخنقها حتى فاضت روحها إلى بارئها وذلك لخلافات زوجية.

ألقى ضباط المباحث الجنائية بكفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، القبض على المتهم عقب ارتكابه الواقعة، وجرى إحالته للنيابة التي قررت حبسه وأحيل إلى المحاكمة الجنائية محبوساً أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات فوة والتي أصدرت حكمها المتقدم.