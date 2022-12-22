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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

20 معسكرًا للأعلى للشئون الإسلامية خلال 2022 بمشاركة ألفي إمام وواعظة

صدى البلد

 أقام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 20 معسكرًا تثقيفيًا وتدريبيًا وترفيهيًا للأئمة والواعظات والإداريين ومعلمي وزارة التربية والتعليم والطلاب الوافدين خلال عام ٢٠٢٢م، بواقع 18 معسكرًا بمحافظة الإسكندرية، ومعسكرًا بمحافظة دمياط، وآخر بمحافظة البحر الأحمر، لأكثر من (2000) من الأئمة والواعظات والإداريين والمعلمين والطلاب الوافدين، وذلك في إطار الدور التثقيفي والدعوى الذي يقوم به المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لنشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الفكر المتطرف داخليًا وخارجيًا .

معسكرات للأئمة والواعظات والإداريين والمعلمين والطلاب الوافدين

وبيانها كالتالي:


1.  معسكر الطلاب الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، وذلك في الفترة من 30 ديسمبر 2021م إلى 1يناير 2022م. معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية
2.  معسكر الأئمة من مختلف محافظات الجمهورية، حول أخلاقيات وآداب التعامل مع السوشيال ميديا، وذلك في الفترة من20-22 يناير 2022م. معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية
3.  معسكر واعظات الأوقاف، والطالبات الوافدات المسجلات على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك في الفترة من  3-5 مارس 2022م. معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية


4.  معسكر المعلمين والمعلمات بوزارة التربية والتعليم (الدورة الحادية عشر لمعلمي التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم)، وذلك في الفترة من 17-19 مارس 2022م. معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية


5.  معسكر الإداريين العاملين بديوان عام الوزارة والمجلس الأعلى وبعض المديريات الإقليمية، وذلك في الفترة من 4-6 مايو 2022م. معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية
6.  معسكر الأئمة والواعظات من دولة بوركينا فاسو في إطار الدورة التدريبية المنعقدة لهم بأكاديمية الأوقاف الدولية، وذلك في الفترة من  2- 4 يونيو 2022م.  معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية
7.  معسكر الأطفال المشاركين في البرنامج الثقافي الصيفي للطفل من مختلف محافظات الجمهورية (ورشة حكي- بمعسكر أبي بكر الصديق)، وذلك في الفترة من 6-7 يوليو 2022م. معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية
8.  معسكر الأطفال المشاركين في البرنامج الثقافي الصيفي للطفل من مختلف محافظات الجمهورية ، وذلك في الفترة من 12-14 يوليو 2022م. معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية
9.  معسكر القيادات الدينية  وأساتذة الجامعات من دولة الهند في إطار الدورة التدريبية المنعقدة لهم بأكاديمية الأوقاف الدولية، وذلك في الفترة من 21-22يوليو 2022م، بمحافظة دمياط
10.  معسكر  الأئمة المشاركين بالبرنامج الصيفي ومقارئ الجمهور بالمحافظات المختلفة، وذلك في الفترة من 27-28 يوليو 2022م معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية
11.  معسكر الطلاب الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من 12 دولة، وذلك في الفترة من 4-6 أغسطس 2022م معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية
12.  معسكر الأئمة من المشاركين ببرامج الدروس المنهجية بالمساجد المختلفة بالجمهورية، وذلك في الفترة من 11 -13 أغسطس 2022م. معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية
13.  معسكر المؤذنين من محافظات القاهرة الكبرى والبحيرة والإسكندرية، وذلك في الفترة من 16- 18أغسطس 2022م.
معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية
14.  معسكر المؤذنين من محافظات مختلفة، وذلك في الفترة من 23- 25 أغسطس 2022م. معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية
15.  معسكر الأئمة من محافظة الإسكندرية - دورة (بناء الخطبة العصرية وفن الإلقاء)، وذلك في الفترة من 31 أغسطس حتى 1 سبتمبر 2022م.
معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية
16.  معسكر المشاركين في دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الثانية في إطار الدورة التدريبية المنعقدة لهم بأكاديمية الأوقاف الدولية، وذلك في الفترة من 29سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2022م. بمحافظة البحر الأحمر
17.  معسكر واعظات الأوقاف المشاركات في الأنشطة الدعوية المختلفة بالمساجد، وذلك في الفترة من 20-22 أكتوبر 2022م. معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية
18.  معسكر الطلاب الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من 12 دولة وأئمة من وزارة الأوقاف، وذلك في الفترة من 3- 5 نوفمبر 2022م، معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية
19.  معسكر الطلاب الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وأئمة من وزارة الأوقاف، وذلك في الفترة من 20-22نوفمبر 2022م. معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية
20.  معسكر لأئمة ووكلاء وزارة الأوقاف من دولة الجزائر في إطار الدورة التدريبية المنعقدة لهم بأكاديمية الأوقاف الدولية، وذلك في الفترة من 15-17 ديسمبر 2022م،. معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية

الأعلى للشئون الإسلامية الأئمة الواعظات الأوقاف

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