رئيس جامعة أسيوط يهنئ الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة الشطرنج الخاطف

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، أبناءه الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة الشطرنج الخاطف ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعي رقم 50 للجامعات المصرية والمعاهد العليا.

والتي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية بجامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشيراً إلى أن مشاركة طلاب الجامعة وفوزهم في مثل هذه المنافسات تأتي في إطار ما تقدمه إدارة الجامعة من دعم ورعاية للنشاط الطلابى الذي يخلق حافز قوى للطلاب لزيادة الثقة بالنفس والتميز العلمى والتفاعل المجتمعى والابتكار.



وعن تفاصيل المسابقة أوضح الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة أن الجامعة شاركت بفريق مكون من 4 طلاب.

وفازت أسيوط بالمركز الأول فرق بنات بعد منافسة مع 41 جامعة، كما فازت الطالبتان ماري وجيه بالمركز الثاني فردي، ومنال ثابت نتعي بالمركز الثالث فردي بعد منافسة مع 80 طالبة، مقدماً شكره للقائمين على إدارة الرعاية الشباب لدعمهم الكبير للطلاب في ممارسة الأنشطة والمشاركة في مثل هذه المسابقات التي تساهم في إعلاء روح التنافس الشريف بينهم وتنمي مواهبهم الرياضية إلى جانب التفوق الدراسي، وعلى رأسهم الدكتور أحمد شريت مدير عام الادارة، والأستاذة أميمة إبراهيم مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة، والمشرفين على المسابقة الأساتذة ولاء حسني ومحمد عبد الحكم ونهلة محمد.

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