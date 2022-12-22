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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسب المزاج.. خالد الغندور يهاجم فيفا بسبب لوائح كأس العالم للأندية

خالد الغندور
خالد الغندور

شن خالد الغندور، نجم نادي الزمالك، هجوما عنيفا، على الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بسبب لوائح بطولة كأس العالم للأندية.

 

وقال خالد الغندور في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" لوائح بطولة كأس العالم تنص على عدم مشاركة فريقان من بلد واحد، ولكن اللائحة لم تذكر أشياء مهمة جدا، منذ عامين الأهلي فاز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتأهل إلى إلى بطولة كأس العالم للأندية، هنا السؤال لو بطولة كأس العالم للأندية في هذا الوقت أقيمت في مصر، من كان سيشارك؟ الأهلي سيشارك باعتباره بالبطل، لكم ماذا سيفعل فيفا مع الزمالك والذي يعد وصيف بطل إفريقيا وبطل الدوري نفس الوقت، للأسف في عوار في اللائحة".

 

اللوائح حسب المزاج

 

أضاف خالد الغندور:" هل أعضاء المكتب التنفيذي في الفيفا والكاف بيعملوا اللي هما عايزينه وعلى مزاجهم ولا بيلتزموا باللوائح، ما أعلمه أن لوائح بطولة كأس العالم للأندية تمنع إقامة بطولة كأس السوبر الإفريقي خارج القارة، ولكن في غمضة عين أقام “كاف” البطولة في قطر، كل حاجة بتحصل على حسب مزاج أعضاء الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف، الرعاية والمصالح وحاجات كتير بيكون لها دور في تغيير اللوائح في ثانية".

 

وتلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، الجمعة الماضي، يفيد مشاركة المارد الأحمر، في بطولة العالم للأندية، المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة من 1-11 فبراير 2023.

 

وأعلن  الاتحاد الدولي لكرة القدم  إسناد استضافة بطولة كأس العالم للأندية للمغرب خلال الفترة من 1-11 فبراير المقبل ، كما قرر فيفا أيضا زيادة عدد المشاركين في مونديال الأندية إلى 32 فريقا اعتبارا من نسخة المسابقة عام 2025.

 

وسيقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامه القديم، بمشاركة 7 أندية، حيث يلعب فيها أبطال القارات الست التابعين لفيفا، بالإضافة إلى ممثل عن البلد المضيف.

 

الغندور الزمالك فيفا كأس العالم للاندية الأهلى

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