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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل دعوى تتهم رئيس الزمالك بسب وقذف محمود الخطيب

مرتضى منصور
مرتضى منصور

قررت المحكمة الاقتصادية اليوم  تأجيل محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لقيامه بالسب والقذف، ضد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى وعضو مجلس الادارة محمد سراج الدين لجلسة 5 يناير المقبل للاطلاع .

وتضمنت الدعوى المقامة من المستشار محمد عثمان المستشار القانونى للنادى الاهلى بأن رئيس الزمالك نشر بسوء قصد علنيًا أخباراً وشائعات كاذبة على قناة نادى الزمالك ومواقع اليوتيوب وحسابه الخاص فيس بوك؛ ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعضو المجلس محمد سراج الدين.

وسبق ان تقدم محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، ببلاغ جديد ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وقناة ناديه، لقيامه بنشر أخبار كاذبة وتوجيه اتهامات باطلة للنادي الأهلي ومجلس إدارته.

اتهم المستشار القانوني للنادي الأهلي، في بلاغه رئيس نادي الزمالك، بترويج أكاذيب غير حقيقية، واستئجار أحد الأشخاص بدعوى أنه أحد رجال الدين للإساءة لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة، من خلال فيديوهات قام ببثها على قناة الزمالك، التي خرجت عن كل قواعد المهنية وتجاوزت كل الحدود الأمر الذي ترتب عليه حالة من الغضب والاحتقان بين الجماهير.

مرتضى منصور الزمالك الأهلى المحكمة الاقتصادية محمود الخطيب

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