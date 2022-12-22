من القاهرة إلى الدوحة.. ماذا فعل العرب في 2022 ليخطفوا أنظار العالم

عاش العرب عاما حافلا استطاعوا من خلاله استضافة وتنظيم عدد من الفعاليات الكبرى، التي كانت محط اهتمام الجميع، ونالت إشادات واسعة من قبل كل من شارك بها أو حضرها أو حتى تابعها، ومنها: إكسبو دبي وقمة المناخ "cop27"، وأخيرا كأس العالم قطر 2022.

إعلام الدول العربية

قمة المناخ 27 وقادة العالم

فأثبتت مصر بتنظيمها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "cop27" في مدينة شرم الشيخ من 6 إلى 18 نوفمبر الماضي، أنها قادرة على استضافة الفعاليات الدولية الكبري، بما شهدته من إشادات دولية بالتنظيم والتخطيط الكبير والعملاق للمؤتمر.

واستضافت شرم الشيخ أكثر من 110 رؤساء دول وحكومة حول العالم، وكان على رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ودينيس ساسو نغيسو، رئيس الكونغو، والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

بجانب رئيس سيشيل ويفيل جون تشارلز رامكالوان، وكلاوس فيرنر لوهانيس، رئيس رومانيا، ومحمد الشيخ الغزواني، رئيس موريتانيا، وأومارو سيسوكو إمبالو، رئيس غينيا – بيساو، و سامية سولو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة.

المؤتمر الذي عقد على أرض مصر كان الأضخم من نوعه والأكثر أهمية في العالم، وبلا شك أكد على تقدير العالم للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث حمل الكثير من الدلالات الهامة، في مقدمتها الاستقرار بمفهومه الشامل الذي باتت تتمتع به مصر ويزداد رسوخاً يوما بعد يوم سياسياً واقتصادياً وأمنياً وتنموياً، كما كان تتويجاً دولياً لجهود الدولة المبذولة في مسار الطاقة الجديدة والمتجددة.

قمة المناخ

إكسبو دبي المعرض الأول

تُعتبر مدينة إكسبو دبي مدينة مصغرة تقوم على إرث إكسبو 2020 دبي، الذي يُعتبر المعرض العالمي الأول، الذي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

فتحت مدينة إكسبو أبوابها منذ 1 أكتوبر 2022 لتقدّم الكثير من العروض الترفيهية التي استمتع بها الزوار طوال فترة المعرض العالمي، بما فيها ساحة الوصل وحديقة الثريا والشلالات السريالية الشهيرة وقد حافظت المدينة على الأجنحة التي تتمحور حول مواضيع محدّدة، لاسيما ألِف - جناح التنقُّل و"تيرا" - جناح الاستدامة، لتقديم تجربة تعليمية وترفيهية غنية، فيما تحول جناح الفرص إلى متحف إكسبو 2020 دبي.

وتُعتبر مدينة إكسبو العنوان الجديد للمكاتب والشركات التي تُولي اهتماماً خاصاً للأهداف المستدامة، وتسعى لأن تصبح الوجهة الذكية والسابقة لعصرها والمثالية للشركات ومفهوم الابتكار، وتشكّل المدينة المصغّرة جزءاً من خطة دبي الحضرية 2040 إذ أنها تخلو من البلاستيك أحادي الاستخدام كما تُعتبر أول مجتمع في المنطقة معتمد من معيار WELL العالمي للمجتمعات الصحية.

يسهل الوصول إلى المدينة التي تبلغ مساحتها 4.38 كيلومتر مربع على متن مترو دبي وتشمل مركز دبي للمعارض الذي استضاف عدداً من القِمم والمؤتمرات والحفلات الموسيقية العالمية ضمنَ إطار معرض إكسبو الذي استمر لستة أشهر.



كما سيكون أول مجتمع معتمد من قبل معهد "ويل" الدولي للأبنية في المنطقة، في مؤشر واضح على التأثير الإيجابي للبيئة المبنية على صحة وعافية الزوار والمقيمين والعاملين في مدينة إكسبو دبي.

وتمثل مدينة إكسبو دبي موطناً جديداً وعالمياً للإبداع، ونموذجاً لمدن المستقبل في الموقع الذي أصبح مَعْلَماً بارزاً واكتسب أهمية عالمية كبرى، بعد انتهاء إكسبو دبي 2020، وتحول المنطقة لوجهة مثالية ومدينة مستقبلية صديقة للبيئة ومدعومة بالتكنولوجيا.

اكسبوا دبي

كأس العالم قطر 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في الثاني من ديسمبر، عام 2010، منح قطر شرف استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، وبذلك تم تنظيم المسابقة الأكثر جماهيرية على مستوى العالم في منطقة الشرق الأوسط لأول مرة في تاريخ البطولة البالغ 92 عامًا.

وحظيت قطر بشرف استضافة كأس العالم في الاقتراع الرابع متفوقةً بذلك على أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، وامتاز الملف القطري الفائز بشرف التنظيم بتقديم "أفضل تنظيم" لكأس العالم على الإطلاق.