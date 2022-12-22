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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عملت أغنيتين | صاحب واقعة الكشري يعلن تركه لمهنة النظافة

محمد عادل
محمد عادل

أكد عامل النظافة محمد عادل، صاحب واقعة الكشري، أنه لا يغضب من لقبه عامل نظافة، موضحًا أن مهنة الأساسية سائق، ولكن عمل فى النظافة.

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وأضاف صاحب واقعة الكشري، خلال حواره مع الإعلامية مايا الشربيني ببرنامج "ساعة زمن" المذاع ىعلى قناة صدي البلد2، أن الإعلام سبب المشكلات الأخيرة التى تعرض لها.

ولفت إلى أن :" كل يوم حد يكلمنى عشان أظهر و بعد كده يعملوا مشكلات" معلقًا :" ده رزق و جه، وبطلع فى أى برنامج حد يكلمني، وده باب رزق".

وأشار إلى أنه ترك العمل فى النظافة و الآن يغني، معلقًا :" صوتى حلو .. وربنا أكرمنى فى الانتاج وعملت اغنيتين".

 

 

أثار عامل نظافة كشري التحرير، محمد عادل، الجدل من جديد خلال الساعات الحالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “فيسبوك” و“تيك توك” حيث ظهر في مقطع فيديو من داخل سيارة يزعم بأنها سيارته الجديدة، وفي مقطع فيديو آخر يعلن عن إمضائه عقدين لفيلمين مع إحدى شركات الإنتاج.

ظهر عامل نظافة كشري التحرير في مقطع الفيديو الأول وشخص يقول له: “محمد مبروك عليك العربية، إيه الأخبار؟” ليرد عليه محمد عادل: “ الحمد لله يا باشا، الحمد لله والشكر لله، احلي ناس، واحلي دنيا، واحلي شعب، واحلي كل الناس اللي موجودة، وتحت امرهم”.

وبعد انتهائه من الحديث وجه إليه مصور الفيديو حديثا، معلقا: “ دا رزق ربنا واعدك به، ولا تزعلش من التنمر عليك، مش بمزاجك، ولا مزاج حد”، ليقاطعه عامل نظافة كشري التحرير: “ليه الناس مش بتحب لي خير لما امضي عقد مسلسل أو غيره”، ليرد عليه: “ نفوس ضعيفة، ربنا يديم عليك نعمه، وفيه ناس محترمة واقفة في صفك، واللي هيجيلك لازم تساعده”.

 

عامل نظافة كشري التحرير يثير الجدل
كما ظهر عامل نظافة كشري التحرير في مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق “تيك توك” منذ ساعات يعلن فيه شخص بجواره عن إمضائه عقدين لفيلمين مع 10 نجوم، وأنه على استعداد لاستقبال ودعم أي مواهب شابة أخرى.

 

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