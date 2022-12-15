مايا الشربيني : تجنّبوا السبع خطايا لحياة زوجية ناجحة | فيديو

أكدت الإعلامية مايا الشربيني، أنه هناك نصائح كثيرة لبناء حياة زوجية سليمة، مضيفة:" علينا أن نستمع أيضا لما يجب أن نتجنبه كي نحافظ على الحياة الزوجية السليمة".

وقالت مايا الشربيني في برنامجها " ساعة زمن " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، :" علينا أن نتجنب السبع خطايا القاتلة وفي فيلم الحياة إحنا بندفع الثمن مشاكل وعمر بيتسرق مننا مع ارتكاب الخطيئة ".

وتابعت:" من الخطايا التي يجب تجنبها الغضب والطمع والحسد والنهم والكسل والكبر والانانية".

واكملت :" موضوع حلقتنا النهارده عن السيع خطايا القاتلة ، ومعايا نموذج مر بهذه الخطايا وكانت النتيجة مشاكل وكسرة قلب".



وتناقش «مايا الشربيني» الخلافات الأسرية ووقف المشاكل بين الأزواج، بسبب الأصوات التي تطالب الزوجة بتعامل زوجها على إنه «سي السيد»، او «اطلقي لو مضايقك»، لكي تكون البيوت أساسها أفضل بين الرجل والمرأة.



