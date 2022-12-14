كفاية خراب للبيوت .. مايا الشربيني تناقش الخطايا السبع في الحياة الزوجية

تقدم الإعلامية مايا الشربيني حلقة خاصة من برنامجها «ساعة زمن» المذاع على قناة صدى البلد.

وتناقش «مايا الشربيني» الخلافات الأسرية ووقف المشاكل بين الأزواج، بسبب الأصوات التي تطالب الزوجة بتعامل زوجها على إنه «سي السيد»، او «اطلقي لو مضايقك»، لكي تكون البيوت أساسها أفضل بين الرجل والمرأة.

كفاية خراب للبيوت

وتستضيف «مايا الشربيني» الدكتورة سماح عبد الفتاح، لمناقشة الخطايا السبع القاتلة للحياة الزوجية والمشاكل التي تدمر العلاقة بين الزوج والزوجة، فضلا عن استجابة البرنامج لحالة تدعى «نسمة» طلقت بعد غضب الزوج وهددها بأذية أشقائها وحرمانها من أبنها لمدة تقارب من عام ونصف.