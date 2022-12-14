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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صاحب واقعة الكشري يفجّر مفاجأة عن سبب خناقته مع ابن شعبان عبدالرحيم|فيديو

محمد عادل مع عصام
محمد عادل مع عصام شعبان عبدالرحيم

انتشر مقطع فيديو جديد يظهر فيه عصام شعبان عبدالرحيم مع صاحب واقعة الكشري، محمد عادل، يشرحان فيه سبب خناقتهما في مشهد سابق.. كنا بنتخانق علشان التريند.

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وقال ابن شعبان عبدالرحيم خلال الفيديو إنهما كانا يمثلان مشهد بمثابة "مقلب زي مقالب رمضان" بهدف التريند، وأضاف “عصام” أن عادل يمتلك مواهب الغناء والتمثيل.

وقال “عصام” إنه ينتوي البدء في برنامج تليفزيوني ولن يكتمل سوى بوجود محمد عادل معه، كما أوضح “عادل” أنه معجب بشخصية الفنان عصام وأنه سعيد بشراكته.

انت كداب يا عم عصام

وظهر نجل الفنان شعبان عبدالرحيم في فيديو سابق وهو يتشاجر مع محمد عادل صاحب واقعة الكشري وهو يهينه ويخبره أنه يتقاضى منه 200 جنيه يوميًا، وردّ “عادل” في كلامه أنه تلقى المال مقابل تواجده الإعلامي مع عصام، وأضاف “انت كداب يا عم عصام”.

وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل ليحصد آلاف التعليقات المُستهجنة أفعالهما وغير الراضية على الأسلوب الذي انتشر به “عادل” وتصدّره التريند بطريقة غريبة.

وكان عادل قد ظهر سابقًا  في مقطع فيديو من داخل سيارة يزعم بأنها سيارته الجديدة، وفي مقطع فيديو آخر يعلن عن إمضائه عقدين لفيلمين مع إحدى شركات الإنتاج.

ويظهر عادل في مقطع الفيديو وشخص يقول له: “محمد مبروك عليك العربية، إيه الأخبار؟” ليرد عليه محمد عادل: “ الحمد لله يا باشا، الحمد لله والشكر لله، أحلي ناس، وأحلي دنيا، وأحلي شعب، وأحلي كل الناس اللي موجودة، وتحت أمرهم”.

وخلال نوفمبر الماضي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن خطبة مذيعة تدعي  غدير أبو خزيم، من عامل النظافة صاحب واقعة الطرد من كشري التحرير.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة صادمة ظهر بها عامل النظافة صاحب واقعة كشري التحرير، وهو مُمسك بيد سيدة يُقال إنها مذيعة بإحدى القنوات الفضائية الشهيرة.

عصام شعبان عبدالرحيم واقعة الكشري

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