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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لحظة انهيار مذيعة بي بي سي على الهواء بسبب حادث مؤلم.. فيديو

المذيعة الإخبارية
المذيعة الإخبارية في وكالة بي بي سي ، جوانا جوسلينج

بدت المذيعة الإخبارية في وكالة بي بي سي ، جوانا جوسلينج ، متأثرة وحزينة جدا أثناء اذاعتها على الهواء مباشرة عن وفاة مأساوية لثلاثة صغار سقطوا في بحيرة متجمدة في المملكة المتحدة اليوم.

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وبحسب ما رود في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أكدت الشرطة اليوم أن الصبية الذين يبلغون من العمر 8 و 10 و 11 عاما لقوا حتفهم بعد سقوطهم في بحيرة جليدية في سوليهل ، بينما لا يزال صبي رابع يبلغ من العمر ستة أعوام يناضل من أجل حياته. 

وتم نقل الصبية الأربعة إلى المستشفى في حالة حرجة بعد تعرضهم لسكتة قلبية بسبب سقوطهم في الجليد في حديقة بابس ميل في الساعة 2:30 مساءً يوم أمس.

وقالت الشرطة إن عمليات البحث في البحيرة مستمرة لتحديد ما إذا كان أي شخص آخر قد سقط في المياه ، بعد ورود تقارير عن نزول ما يصل إلى ستة صبية.

شجاعة ومهنية على الهواء مباشرة




وعندما نقلت السيدة جوسلينج خبر الوفاة على الهواء مباشرة اليوم ، بدت مستاءة بشكل واضح وبعد أن توقفت قليلاً قالت 'أنا آسف للغاية ، هذه أخبار مروعة بالتأكيد'. 

ووصفت الوفيات بأنها 'قاسية' و 'حزينة للغاية'.

الصحفية الإذاعية هي نفسها أم لثلاث بنات ، مايا ، إيونا و هونور ، تشاركها مع زوجها السابق والمساعد السابق لرئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون ، السير كريج أوليفر.

وأشاد المشاهدون بالسيدة جوسلينج 'لعدم خوفها من أن تكون إنسانة وتظهر مشاعرها' قائلين إنها أظهرت 'الكرامة والتعاطف والمهنية'.

وقالت الشرطة البريطانية اليوم الاثنين إن ثلاثة صبية لقوا حتفهم بعدما سقطوا في بحيرة سوليهال المجمدة في حديقة بابس ميل بوسط إنجلترا أمس الأحد.


وأوضحت شرطة وست ميدلاندز في بيان: «لا تزال أعمال البحث مستمرة في البحيرة مع سعينا لمعرفة ماذا حدث بالضبط وما إذا كان هناك آخرون سقطوا في المياه».
 

ويسود المملكة المتحدة طقس بارد وقاسٍ للغاية، أدى إلى تعليق الكثير من الرحلات الجوية، ومن المتوقع أن تظل درجات الحرارة دون الصفر حتى الأسبوع المقبل.

 

بحيرة حادث الشرطة البحيرة المملكة المتحدة

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