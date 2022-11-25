قصة مأساوية .. وفاة سيدة بريطانية لحماية إبنتها من الدهس

وفاة سيدة لحماية إبنتها من الدهس

ضحت سيدة ثلاثينية تدعى "ريبيكا" بحياتها و ذلك لحماية إبنتها من الموت دهسا أسفل عجلات شاحنة ضخمة كانت تمر بسرعة جنونية أمام متجر لبيع لعب أطفال كانت بداخله برفقة طفلتها و خرجت لتلقى حتفها تحت عجلات شاحنة كبيرة .



وفقا لما ذكرته صحيفة " ديلي ستار"، فإن سيدة بريطانية تدعى ريبيكا بالغة من العمر 30 عاما، توفت في حادث مروع في صباح الأسبوع الماضي دفاعا عن طفلتها البالغة من العمر عامين فقط بعد أن كادت شاحنة كبيرة أن تدهس الطفلة .



و بحسب ما ذكرت الصحيفة،ف إن الشابة الثلاثينية كانت تعمل ممرضة في إحدى المستشفيات، وو خرجت الأسبوع الماضي برفقة طفلتها لشراء بعض الهدايا من لعب الأطفال لها بسبب اقتراب أعياد الكريسماس .



أوضحت الصحيفة أن الشابة ذهبت في الصباح برفقة طفلتها إلى متجر لبيع الهدايا ولعب الأطفال، و قامت بشراء بعض اللعب التي عثر عليها برفقة الطفلة بعد الحادث و كانت في طريقها إلى المنزل و لكن للأسف كانت شاحنة كبيرة تسير بسرعة جنونية ستصدم الطفلة، فقامت الأم بدفع العربة التي كانت تجلس فيها الطفلة إلى الأمام حتى لا تصدمها الشاحنة وو ضحت بحياتها و توفت دهسا تحت عجلات السيارة .



جدير بالذكر أن الشابة كانت محبوبة للغاية بين زملائها في العمل، فقد كانت طيبة و ودودة و رحيمة، و ذلك حسبما ذكر زوجها في تحقيقات الشرطة و استبعد تماما أن يكون الحادث مدبر .