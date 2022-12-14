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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

كل يوم 200 جنيه.. ابن شعبان عبدالرحيم يحرج عامل الكشري داخل مقهى شعبي|فيديو

صاحب واقعة الكشري
صاحب واقعة الكشري

أثار عامل النظافة محمد عادل، صاحب واقعة الكشري، الجدل من جديد خلال الساعات الماضية عبر موقع التواصل الاجتماعي خاصة “فيسبوك” حيث ظهر في مقطع فيديو يتلقى الإهانات من عصام شعبان عبدالرحيم.
 

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وظهر نجل الفنان شعبان عبدالرحيم في الفيديو وهو يتشاجر مع محمد عادل صاحب واقعة الكشري وهو يهينه ويخبره أنه يتقاضى منه 200 جنيه يوميًا، وردّ “عادل” في كلامه أنه تلقى المال مقابل تواجده الإعلامي مع عصام، وأضاف “انت كداب يا عم عصام”.

وحاول الحضور تهدئة الاثنين إلا أن “عادل” غادر الجلسة مُنفعلا والتي كانت داخل أحد المقاهي الشعبية بالقاهرة.

وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل ليحصد آلاف التعليقات المُستهجنة أفعالهما وغير الراضية على الأسلوب الذي انتشر به “عادل” وتصدّره التريند بطريقة غريبة.

عامل النظافة يشتري سيارة جديدة

وكان عادل قد ظهر سابقا  في مقطع فيديو من داخل سيارة يزعم بأنها سيارته الجديدة، وفي مقطع فيديو آخر يعلن عن إمضائه عقدين لفيلمين مع إحدى شركات الإنتاج.

ويظهر عادل في مقطع الفيديو وشخص يقول له: “محمد مبروك عليك العربية، إيه الأخبار؟” ليرد عليه محمد عادل: “ الحمد لله يا باشا، الحمد لله والشكر لله، احلي ناس، واحلي دنيا، واحلي شعب، واحلي كل الناس اللي موجودة، وتحت امرهم”.

وبعد انتهائه من الحديث وجه إليه مصور الفيديو حديثا، معلقا: “ دا رزق ربنا واعدك به، ولا تزعلش من التنمر عليك، مش بمزاجك، ولا مزاج حد”، ليقاطعه عامل نظافة كشري التحرير: “ليه الناس مش بتحب لي خير لما امضي عقد مسلسل أو غيره”، ليرد عليه: “ نفوس ضعيفة، ربنا يديم عليك نعمه، وفيه ناس محترمة واقفة في صفك، واللي هيجيلك لازم تساعده”.

وخلال نوفمبر الماضي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن خطبة مذيعة تدعي  غدير أبو خزيم، من عامل النظافة صاحب واقعة الطرد من كشري التحرير.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة صادمة ظهر بها عامل النظافة صاحب واقعة كشري التحرير، وهو مُمسك بيد سيدة يُقال إنها مذيعة بإحدى القنوات الفضائية الشهيرة.

فيسبوك شعبان عبدالرحيم

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