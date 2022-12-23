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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مريض الربو.. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بحساسية الشتاء

صدى البلد

في فصل الشتاء تكثر الحساسية الصدرية سواء بالنسبة للكبار أو الأطفال، وقد نتعامل معاها بشكل يزيد من حدتها.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، أن الأطفال ومرضى الربو أكثر عرضه لحساسية فصل الشتاء لذا يجب الحذر فهناك العديد من الأفعال التي تزيد من حدة الحساسية لعل أهمها استخدام الدفايات بصورة مبالغة؛ والقضاء لفترات طويلة في أماكن مغلقة ليست بها تهوية.

وأوضح الدكتور أيمن سالم، أنه من المفيد لصحة الإنسان والجهاز التنفسي أن يحصل الجسم على التدفئة ولكن في وجود تهوية مناسبة.

وأشار سالم، إلى أن أعراض الحساسية في فصل الشتاء هي نفس أعراض نزلات البرد مثل: سيلان الأنف والعطس والاحتقان، ومن المرجح أن تزداد الأعراض سوءًا، خاصة أننا نقضى وقتًا أطول فى الداخل وهذا يعرضنا لمسببات الحساسية بسبب الأماكن المغلقة.

وأوضح الدكتور أيمن سالم، أن مريض الربو تكون أعراض الحساسية معه اكثر سوءا حيث يحدث لديه تفاقم في مشاكل التنفس مع السعال الجاف والمستمر؛ وأحيانا يكون مصحوب ببلغم ويحدث أيضا تيبس في الصدر في حالة الذين يعانون من نوبات ربو حادة.

ونوه الدكتور أيمن سالم، بأن علاج حساسية الصدر في الشتاء تتحدد حسب عمر المريض وتاريخه المرضي وتختلف من حالة إلى أخرى حسب شدة الإصابة.

رئيس قسم الصدر بقصر العيني نزلات البرد الجهاز التنفسي مرضى الربو مشاكل التنفس الدكتور أيمن سالم علاج حساسية الصدر

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