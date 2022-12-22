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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: تعديلات قانون الإجراءات الضريبية لا تمس سرية الحسابات البنكية

أحمد مقلد
أحمد مقلد

أكد أحمد مقلد عضو مجلس النواب، أن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية أتت من الحكومة لمجلس النواب .

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فخري الفقي: قانون الإجراءات الضريبية لا يمس سرية المعاملات المصرفية للمواطنين

وقال أحمد مقلد  في حواره مع الإعلامي خالد ميري في برنامج " كلمة السر " المذاع على قناة " صدى البلد ": "مصر وقعت على الانضمام إلى منتدى الشفافية وتبادل  المعلومات الضريبية".

وأضاف أحمد مقلد: "أغلب دول العالم وقعت على الانضمام لهذا المنتدى، وكان من الضروري تعديل قانون الإجراءات الضريبية لمنع التهرب الضريبي العابر للحدود ".

وتابع أحمد مقلد: "تعديلات قانون الإجراءات الضريبية لا تمس سرية الحسابات البنكية ".

وأكمل أحمد مقلد :" تعديلات قانون الإجراءات الضريبية تسمح بتبادل المعلومات الضريبية  ومواجهة التهرب الضريبي ".

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