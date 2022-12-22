برلماني: تعديلات قانون الإجراءات الضريبية لا تمس سرية الحسابات البنكية

أكد أحمد مقلد عضو مجلس النواب، أن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية أتت من الحكومة لمجلس النواب .

وقال أحمد مقلد في حواره مع الإعلامي خالد ميري في برنامج " كلمة السر " المذاع على قناة " صدى البلد ": "مصر وقعت على الانضمام إلى منتدى الشفافية وتبادل المعلومات الضريبية".

وأضاف أحمد مقلد: "أغلب دول العالم وقعت على الانضمام لهذا المنتدى، وكان من الضروري تعديل قانون الإجراءات الضريبية لمنع التهرب الضريبي العابر للحدود ".

وتابع أحمد مقلد: "تعديلات قانون الإجراءات الضريبية لا تمس سرية الحسابات البنكية ".

وأكمل أحمد مقلد :" تعديلات قانون الإجراءات الضريبية تسمح بتبادل المعلومات الضريبية ومواجهة التهرب الضريبي ".