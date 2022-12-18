فخري الفقي: قانون الإجراءات الضريبية لا يمس سرية المعاملات المصرفية للمواطنين

كشف النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تفاصيل موافقة مجلس النواب، نهائيًا، على تعديل قانون الإجراءات الضريبية.

وقال الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن القانون الذي تمت الموافقة عليه؛ عقب إجراء بعض التعديلات، إن مصر انضمت للمنتدى العالمي للشفافية، وتبادل المعلومات؛ لا يمس سرية المعلومات في المصارف المصرية، وهو يتتبع التهرب الضريبي العابر للحدود.

وأكد الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن القانون الذي تمت الموافقة عليه؛ عقب إجراء بعض التعديلات، إن مصر انضمت للمنتدى العالمي للشفافية، وتبادل المعلومات؛ لا يمس سرية المعلومات في المصارف المصرية، وهو يتتبع التهرب الضريبي العابر للحدود.

وأضاف أنه تم التأكيد مرارًا من قبل وزارة المالية والبنك المركزي، بأن الدستور يحمي سرية الحسابات المصرفية للأفراد، وهناك 172 دولة تُشارك في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية؛ مما يعكس أهميته.

وأوضح أن الموافقة سيُشجع الاستثمار الخارجي مع شركاء التنمية الدوليين، وتقديم المساعدات الفنية في مجالات عديدة (صناعية - اجتماعية - تجارية)، مؤكدًا أن مصر بذلك تقوم بتحديث البنية التشريعية لمواكبة العالم؛ وهذا القانون ليس له علاقة بحسابات المواطنين؛ إنما بالحسابات المصرفية العابرة للحدود.