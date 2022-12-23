منها صورة ميسي وكأس العالم.. المنشورات الأكثر إعجابا في تاريخ إنستجرام

حصدت صورة الأرجنتينى ليونيل ميسي، رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخ الإعجاب على إنستجرام، بعد فوز منتخبه بلقب بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، لتصبح بذلك الصورة الأكثر إعجابا على إنستجرام بـ58 مليون لايك.

وعلى مدار سنوات، حصدت العديد من المنشورات مئات الآلاف من الإعجابات لتحتل قائمة الصور الأكثر إعجابا على إنستجرام في العالم، وفيما يلي سنستعرض إليك أكثر منشورات Instagram إعجابا والتي استحوذت على اهتمام الملايين من متابعي منصة الصور الشهيرة المملوكة لشركة "ميتا" الأمريكية.

المنشورات الأكثر إعجابا في تاريخ إنستجرام

1. ليونيل ميسي يرفع كأس العالم 2022 (67.5 مليون إعجاب):

قاد بطل الأرجنتين، ليونيل ميسي، المنتخب الوطني إلى فوز لا يُنسى في مباراة نهائية شرسة ضد فرنسا يوم 18 ديسمبر في الدوحة، وبعد نهائي مونديال حماسي ومشوّق إنتهى بفوز الأرجنتين وتتويجها بطلة لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، شارك نجم منتخب الأرجنتين منشورا عاطفيا وملهما عند رفع الكأس لبلاده، والتي أصبحت الآن من أكثر منشورات إنستجرام شهرة على الإطلاق، وحصدت ما يقرب من 67.5 مليون اعجاب خلال يوم واحد فقط.=

2. صورة البيضة (57.5 مليون إعجاب):



في يناير عام 2019، حطمت الصورة التي شاركتها كايلي جينر وطفلها ستورمي، الرقم القياسي كأكثر المنشورات إعجابا على منصة إنستجرام، وحققت صورة البيضة أكثر من 56 مليون إعجاب، تصبح أكثر صورة تم الإعجاب بها عبر تاريخ الإنترنت، كما حصلت على أكثر من مليون تعليق، كما تابع حوالي 4.8 مليون متابع الحساب الذي قام بنشر الصورة الشخصية للبيضة.

أكثر المنشورات إعجابا فى تاريخ إنستجرام

3. ليونيل ميسي في السرير مع كأس العالم (45.4 مليون إعجاب):

بعد انتهاء المباراة ونشر "ليونيل ميسي" عبر صفحته الخاصة على إنستجرام صورة له وهو يحمل كأس العالم وصورة أخرى وهو يحتفل مع زملائه في المنتخب الأرجنتيني ويرفع كأس أفضل لاعب في البطولة، وكتب ما معناه " أبطال العالم "، نشر قائد منتخب الأرجنتين أحدث صوره له هو يستلقي في السرير وبجواره كأس العالم، وفي أقل من 15 ساعة حصد مجموعة الصور أكثر من 45 مليون إعجاب.

أكثر المنشورات إعجابا فى تاريخ إنستجرام

4. صورة لويس فويتون (72 مليون إعجاب):

احتلت صورة إعلان عملاق الأزياء لويس فويتون، المركز الرابع في قائمة أفضل منشورات إنستجرام الأكثر إعجابا، والتي يظهر فيه عظماء كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي يلعبان لعبة الشطرنج فوق حقائب تحمل توقيع دار Louis Vuitton، محققة لنجمي لاعبي كرة القدم أرقاماً قياسيّة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد حقّقت هذه الصورة أكثر من 72 مليون إعجابا على الصفحات الثلاث التي نُشرت عليها، كما ساهمت في زيادة عدد متابعي حساب كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، ليتخطي حساب اللاعب البرتغالي حاجز الـ500 مليون متابع، أما اللاعب الأرجنتيني فبلغ عدد متابعيه 376 مليون متابع.

أكثر المنشورات إعجابا فى تاريخ إنستجرام

5. ميسي مع كأس العالم (38.8 مليون إعجاب):

عقب التتويج بكأس العالم لكرة القدم 2022، نشر اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، البالغ من العمر 35 عاما، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صور له وهو يحمل كأس العالم بالطائرة التي تقل منتخب الأرجنتين، والتي حققت 38.8 مليون إعجاب، وهو رقم قياسي آخر تحققه صورة لميسي مع الكأس النهائي لتصبح بذلك أربعة من أكثر 10 منشورات التي تم الإعجاب بها على إنستجرام في العالم.

أكثر المنشورات إعجابا فى تاريخ إنستجرام

6. إعلان حمل جورجينا (32.6 مليون إعجاب):

يصادف أن يضم حساب كريستيانو الأكثر متابعة على إنستجرام، صورتين من أكثر 10 منشورات التي تم الإعجاب بها في العالم، ولكن هذه المرة مع صديقته جورجينا رودريجز، حيث أعلن النجم البرتغالى خبر سعيد مع متابعيه وعن انتظاره لطفلين توأم عبر حسابه الرسمى بانستجرام.

أكثر المنشورات إعجابا فى تاريخ إنستجرام

7. آخر مشاركة لكريستيانو في كأس العالم 2022 (31.6 مليون إعجاب):

استقبل كريستيانو رونالدو الملايين من المشجعين خلال كأس العالم لكرة القدم 2022، والتي يُقال إنها آخر مشاركة له مع البرتغال، و لكن عندما تم إقصاؤهم من البطولة، احتشد جمهوره على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة إنستجرام، حيث شاهد العالم أحد أعظم لاعبي كرة القدم في عصرنا عاجزا عن إعادة الكأس النهائي، ومع ذلك، فهو لا يزال رمزا لهذا الجيل.