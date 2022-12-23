مفاجأة.. تنظيم القاعدة ينشر تسجيلا صوتيا لزعيمه السابق "الظواهري"

كشف تنظيم القاعدة الإرهابي عن تسجيل صوتي مدته 35 دقيقة بصوت زعيم التنظيم أيمن الظواهري الذي أعلنت الولايات المتحدة قتله في غارة أمريكية في أغسطس 2022.

وكان التسجيل غير المؤرخ ولم يشر النص بوضوح إلى إطار زمني له وفق ما نشره موقع "سايت" الاستخباراتي.

وقُتل الظواهري في غارة أمريكية بأفغانستان، وهي أكبر ضربة للتنظيم منذ مقتل مؤسسها أسامة بن لادن في عام 2011.

وكان الظواهري مختبئًا لسنوات، وكانت عملية تحديد مكانه وقتله نتيجة "الحذر"، كما صرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية والذ قال إن العمل الصبور والدؤوب "من قبل مجتمع مكافحة الإرهاب والاستخبارات" كان سببا في التوصل إلى مكان اختباء الظواهري.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد،إن الحركة لم تعثر على جثمان أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة وتواصل التحقيقات، بعد أن قالت أمريكا إنها قتلته في غارة جوية بكابول الشهر الماضي.

وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا إن واشنطن قتلت الظواهري بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة بينما كان يقف في شرفة منزل يختبئ فيه في يوليو الماضي، في أكبر ضربة للتنظيم منذ أن قتلت قوات خاصة من البحرية الأميركية أسامة بن لادن قبل أكثر من عقد من الزمن.