دفتر طلاق النجوم 2022| صابرين وطارق صادق ..ياسمين صبري وأبو هشيمة .. وانفصال ياسمين رئيس بسبب المشاهد الرومانسية

لم تكن الفنانة صابرين، هي حالة الطلاق الوحيدة المعلنة في الوسط الفني خلال عام 2022، حيث شهد الوسط الفني العديد من حالات الطلاق في العام المنصرم، ويرصد موقع صدى البلد الإخباري، في التقرير التالي حالات الطلاق في الوسط الفني خلال عام 2022، من الأقدم إلى الأحدث.

سعد الصغير

في شهر فبراير 2022، أعلنت برلنتى عامر انفصالها عن زوجها مطرب المهرجانات سعد الصغير، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت برلنتي عامر، في منشورها عبر فيسبوك: «بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير تم الانفصال بيني وبين سعد طلاق نهائي».

ياسمين رئيس

وأيضًا في شهر فبراير 2022، أعلنت الفنانة ياسمين رئيس ، انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري، و ذلك عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

و كتبت ياسمين رئيس : "وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".. ‏صدق الله العظيم، ‏الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

وصرح هادي الباجوري ، بأنه لا يمانع أن تقدم زوجته ياسمين رئيس أي مشاهد رومانسية ومشاهد بها قبلات .

معتصم النهار

في أخر مارس 2022، أذاع برنامج MBCTrending، تقريرًا مصورًا عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، أكد من خلاله وقوع الطلاق بين الفنان معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي، وذلك بعد الأنباء التي ترددت حول انفصالهما خلال الفترة الأخيرة.

وقال مذيعي برنامج MBCTrending، أن الطلاق وقع رسميًا بين معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي، وذلك بعد أن قام كلًا منهما بحذف الصور التي تجمعهما، وإلغاء متابعة الآخر.

سلاف فواخرجي

في شهر أبريل، أعلنت الفنانة سلاف فواخرجي، انفصالها عن زوجها الفنان والمخرج السوري وائل رمضان ، بعد سنوات طويلة من الحب والزواج .

ونشرت سلاف فواخرجي صورة تجمعهما، مصحوبة بأبيات شعر قائلة: "في تصريف كلمة الفِصام …انفصمت العُرْوةُ انقطعت وانحلَّت، اِنْفَصَمَ ظَهْرُهُ : اِنْصَدَعَ، اِنْفَصَمَ الإِناءُ : اِنْكَسَرَ دونَ فَصْل، و انْفَصَمَ المطَرُ: انقطع وأقلع".

وتابعت: “وأنا كتلك العروة انقطع … و ظهري ينصدع.. وكذلك الإناء الذي ينكسر ولا ينفصل …وكالمطر الذي أقلع راوياً وهطل حارقاً”.

واختتمت "وائل … صديقي …أبو الحمزه وعلي …شكرا لك إلى يوم الدين …وأحبك إلى أبد الآبدين انفصال".

طلاق ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

في شهر مايو 2022، تصدر خبر انفصال الفنانة ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل، والذي أكدته الفنانة وقالت إن الانفصال حدث بالفعل.

وسادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان خبر طلاق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبري.

وقبل نحو عامين، وتحديدًا في 19 أبريل من عام 2020، احتفلت ياسمين صبري بعقد قرانها على أحمد أبو هشيمة بعد حوالي شهر من إعلان خطوبتهما رسمياً.

وحينها أصدر العروسان بياناً بخصوص هذه المناسبة ذكرا فيه: "تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية، وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".

وتابع أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري بيانهما: "إذ نشارككم فرحتنا الشخصية، ونتطلع إلى دعواتكم وأمنياتكم الطيبة، فإننا نتمنى للجميع في مصر والعالم السلامة والفرحة والحياة الهانئة المطمئنة"، مختتمين بالقول: "نشكر أهلنا وأصدقاءنا الذين كانوا إلى جانبنا، والذين تفهموا الظروف التي اضطرتنا إلى اختصار الاحتفال حرصا على سلامة الجميع، ونتطلع لأن نحتفل مع الجميع مرة ثانية بعدما تنتهي الأزمة ويكتب الله العافية لبلدنا والعالم".

وكانت الفنانة ياسمين صبري، قد أعلنت عن علاقتها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة العاطفية، دون قصد؛ عندما نشرت الفنانة الشابة صورة لها من إحدى الدول الأجنبية فظهر في انعكاس نظارتها الشمسية صورة لشخص، تعرف عليه الجمهور بأنه هو رجل الأعمال المصري، بعدها آثرت ياسمين صبري الصمت ولم تعلق على الخبر ولم تحذف الصورة، ولم يمر سوى أيام قليلة، ونشر رجل الأعمال صورة يعلن بها ارتباطه بالفنانة، حيث قدم لها خاتمًا ماسيًا مميزًا، ترتديه في الكثير من إطلالاتها.

منة عرفة

في شهر يوليو 2022، حلت الفنانة منة عرفة ضيفة على برنامج the blind date show وكشفت عن عدد علاقاتها وارتباطتها العاطفية وهم ثلاث مرات ما بين خطوبة وزواج .

وأوضحت منة عرفة أن سبب المشترك فى الانفصال تعرضها للخيانة.

ظهر محمود المهدي - طليق الفنانة منة عرفة - في عدة مقاطع فيديو، نشرها عبر ستوري حسابه على تطبيق انستجرام، في أول ظهور له بعد الحكم بحبسه عامًا لـ سبّه الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة روجينا.

وظهر طليق منة عرفة في الفيديو، يتحدث عن أعماله الفنية المقبلة، والأغنية الجديدة التي سوف يطرحها بعد أسبوعين، وكذلك فيلمه الفرصة المنتظر طرحه قريبًا.

وقال طليق منة عرفة، في الفيديو إن فيلمه الجديد لا يحتوي على قُبلات أو مشاهد ساخنة، معلقًا: «الفيلم مفيهوش بوس ولا مشاهد جريئة، وده اللي كنت بتحارب علشانه».

قام محمود المهدي - طليق منة عرفة - بحذف منشوره عن الذي تحدث فيه عن خيانة طليقته «بحسب ما قال عبر ستوري انستجرام»، وقام المهدي بكتابة منشور أخر بعدها.

وكتب طليق منة عرفة، في منشوره عبر ستوري حسابه الشخصي على تطبيق إنستجرام: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل أم ورا خراب بيت بنتها وكل همها الماديات بس ربنا يعوضني على كل خسارة خسرتها وثقتي في ربنا كبيرة لأني ما قصرتش بالعكس كنت بحافظ».

وكان محمود المهدي - طليق منة عرفة - كتب منشور له عبر ستوري حسابه بتطبيق انستجرام، تحدث فيه عن كواليس الطلاق الذي حدث رسميا خلال الفترة الأخيرة، وأعلنت عنه منة قبل ساعات.

وكتب طليق منة عرفة، في منشور عبر ستوري انستجرام: «تم الطلاق خلاص للأسف كان في خيانة وعديتها واضحك عليا في أول الجوازة وقتها عشان أحافظ على بيتي سكت وغير أمها سبب خراب البيت بسبب الفلوس عشان هي اللي كانت بتصرف عليها منه وبسبب اني٥ كنت رافضها تشتغل في المجال ده وأمها مكانش عندها مانع تتنازل مقابل الفلوس بس كل حاجة بالدليل .. فضلت تحاول لحد ما خربت البيت وخدو فلوس مني كتير هي وأهلها واتهجموا عليا وخدوا العفش وبيعوني العربية وأخواتها وكل حاجة بالدليل».

وأضاف طليق منة عرفة: «حقي عند ربنا وحسبي الله ونعم الوكيل في خراب البيوت أمها بس والله كل الفلوس اللي خدوها وكل حاجة عملتها هبينها وأنا ما طلعتش عمري اتكلمت من غير دليل أو إثبات بس للأسف وبجد علي غزلان ربنا نجاه واليومين دول هنزل الحجات للأسف أهلها بعد أما شلتهم وصرفت وعملت عملو اللي ما يتعملش معايا».

آيتن عامر

في شهر أغسطس الماضي، تصدرت الفنانة آيتن عامر مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد إعلان خبر طلاقهما حصريا عبر موقع صدى البلد الإخباري.

وتساءل كثير من محبي آيتن عامر، حول أسباب الطلاق ومتى حدث، في ظل تكتم الفنانة عن التفاصيل، لكن صورها الأخيرة كشفت عن عدم ظهورها بدبلة الزواج قبل فترة طويلة، وكان أخر ظهور لها وهي مرتدية الدبلة كان في شهر يوليو 2021، ما يشير إلى أن الطلاق وقع إبان هذه الفترة.

وعلم موقع "صدى البلد" من مصادر مقربة إنه تم الطلاق بين الفنانة آيتن عامر، وزوجها مدير التصوير عز العرب بشكل رسمي.

وأضافت المصادر إنه تم الطلاق لدى محام شهير في المنيل.

أورتيجا وزوجته كارولينا

وأيضًا في شهر أغسطس، أعلنت كارولينا قنديل، طلاقها من أورتيجا مؤدي المهرجانات الشعبية، وعبرت عن انتهاء علاقتهما بعد الطلاق الأخير، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت: أنا اطلقت يا جماعة ومعلش عارفة اني زهقتكوا معايا بس خلاص مفيش زهق دي آخر طلقة وبتمنى التوفيق ل أورتيجا في حياته واحنا أصدقاء وهنفضل أصدقاء العمر كله وهيفضل أبو أولادي المحترم وأحسن أب في الدنيا كلها".

وعلم صدى البلد أن سبب الطلاق بين أورتيجا وكارولينا قنديل، يعود لوجود خلافات أسرية، وتدخل من عائلة الطرفين، الأمر الذي جعل الطرفين ينفصلان للمرة الثالثة.

ولم يكن هذا الخلاف هو الأول بينهما، حيث دخلا في خلاف من قبل بسبب قيام كارولينا بمهاجمة أوكا وزوجته مي كساب، إلا أن الجمهور هاجم أورتيجا حينها بسبب ذلك الأمر الذي أدى لحدوث مشكلة كبيرة في ظل رفض كارولينا التوقف عن كتابة المنشورات ومهاجمة أوكا وزوجته.

كما نشأ بينهما خلافات عديدة بسبب العصبية الزائدة التي تتمتع بها كارولينا قنديل، والتي تدفعها في مواقف كثيرة إلى رفع صوتها على أورتيجا ، وهو ما وضعه في موقف محرج في كثير من الأوقات.

وعلى الرغم من الطلاق بينهما، إلا أن كارولينا تحرص على وجود علاقة صداقة وأنهم سيبقيان أخوة والعلاقة الطيبة ستستمر بينها وبين والد أطفالها أورتيجا ، في ظل صعوبة عودتهم مرة أخرى بعد طلاقهما للمرة الثالثة .

وفاء قمر وهيثم محمد

في أكتوبر الماضي، انفصلت الفنانة وفاء قمر، عن زوجها الفنان هيثم محمد، وذلك بعد زواج دام ما يقرب من 5 سنوات.

وكتبت وفاء قمر، عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك" قائلة: "أعلن رسميا الانفصال عن الفنان هيثم محمد.. كل شيء نصيب.. والحمد لله على كل حال".

نسرين طافش

في نوفمبر الماضي، أثيرت حالة من الجدل بعد إعلان انفصال الفنانة نسرين طافش عن شريف الشرقاوى عبر حسابه على انستجرام.

ومنذ إعلان نسرين طافش زواجها من شريف الشرقاوى وصاحبها حالة من الجدل حيث كانت نسرين حريصة على كتم الخبر وعدم الإعلان الا أن تم تسريب بعض الاخبار وقررت وقتها الإعلان عن زواجها بشكل رسمى.

وكتبت نسرين طافش : "ما جمعه الله .. اللهم بارك هذه الوحدة واحفظ هذا الحب الأبدى دائما وأبدا".. بهذه الكلمات أعلنت نسرين طافش زواجها من زوجها شريف الشرقاوي، حيث نشرت صورة تجمعها به وهي تمسك بيده.

وأعلن شريف شرقاوي زوج الفنانة نسرين طافش، أنه تم الانفصال بينهما بشكل رسمي، وذلك في مفاجأة بينما كان يرد الأول على سؤال أحد متابعيه عبر تطبيق إنستجرام عن سبب عدم ظهورهما سويا.

وكتب أحد متابعي شريف شرقاوي عبر انستجرام تعليقا قائلا:" فين نسرين طافش.. اطلقتو؟"، ليجيب عنه قائلا:" تم الطلاق بسلام وأنا أحترمها كإنسانة.. وعدم الاتفاق شيء طبيعي جدا يحدث بين البشر .. المهم هو السلام والاحترام".

صابرين

وفي منتصف ديسمبر 2022، علم صدى البلد من مصدر مقرب من الفنانة صابرين صحة الأخبار المتداولة عن طلاقها من زوجها رجل الأعمال طارق صادق رغم نفيها للخبر في تصريحات صحفية.

تم الطلاق رسميا منذ ثلاثة شهور بعد انفصال غير رسمي دام عام ونصف.

في أول تعليق لها أكدت الفنانة صابرين خبر إنفصالها عن زوجها رجل الأعمال طارق صادق.

وقالت صابرين في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: "هو فعلا حصل ومش هتكلم علشان دي حاجة خاصة جدا".

غادة عبد الرازق

وأيضًا في منتصف ديسمبر، انفصلت الفنانة غادة عبد الرازق عن زوجها هيثم زانيتا، حسبما أكدت لبرنامج Et بالعربي، ورفضت الإفصاح عن أسباب الطلاق.

وفى أول رد فعل صادم لطليقها هيثم زانيتا قام بإلغاء متابعة الفنانة غادة عبد الرازق من قائمة أصدقائه عبر حسابه بتطبيق انستجرام ، فيما احتفظ بصداقة روتنا ابنة الفنانة غادة عبد الرزاق فى قائمة أصدقائه.