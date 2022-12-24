محمد أبوعاصي: مدرسة أبو حنيفة قامت على الشوري..وأدعو لوجود فقه الدولة

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا بـ جامعة الأزهر سابقا، إنه يجب أن يكون هناك ثقافة لدي الناس أن الشريعة قسمين، قسم ثابت لا يقبل التغير ولا التبديل مثل: شعائر الدين، وقسم أخر كبير جدا متغير، اى خاضع للنظر والفكر والنقد والمراجعة.

وأضاف "أبو عاصي" خلال حواره ببرنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الفقيه الذى يتصدر للفتوى فى عرف العلماء القدامي لابد ان يكون مجتهدا، موضحا أنه يجب أن يكون هناك فقه جديد يسمي "فقه الدولة".

وتابع أن مدرسة أبو حنيفة قامت على الشوري، أى أنه لا يصدر الأحكام ويطرح المسألة، فهناك أحد من تلامذته قال له أن الذى يقوله من الحق الذى لا ريب فيه، فقال له لعله الباطل الذى لاريب فيه، أى أنه يعطي مساحة للإجتهاد.