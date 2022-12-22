رئيس جامعة الأزهر يناقش رسالة دكتوراه عن استراتيجية الإعلام في القرآن الكريم بآداب دمنهور

قام الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بمناقشة رسالة (الدكتوراه) المقدمة من الباحث ياسر السعيد علي نور الدين، الباحث بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة دمنهور، وعنوانها: (استراتيجية الإعلام في القرآن الكريم المتحدث الإعلامي أنموذجًا) دراسة تحليلية وصفية.

استراتيجية الإعلام في القرآن الكريم

وذلك في إطار النشاط العلمي الكبير، والتعاون مع جميع الجامعات المصرية، جنبًا إلى جنب مع نشاطه الإداري في إدارة جامعة الأزهر بكلياتها بالقاهرة والأقاليم.

وأشرف على الرسالة الدكتور محمد محمود أبو علي، أستاذ البلاغة والنقد بكلية الآداب جامعة دمنهور، مشرفًا، والدكتور بديع فتح الله عليوة، أستاذ الأدب والنقد المساعد بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنوفية مشرفًا مشاركًا، والدكتور محمد قاسم حسن الظواهري، أستاذ الأدب والنقد المتفرغ بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنوفية عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بدسوق الأسبق، مناقشًا.

وفي ختام المناقشة قررت اللجنة منح الباحث ياسر السعيد على نور الدين، الباحث بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة دمنهور درجة العالمية (الدكتوراه) في الآداب بنظام الساعات المعتمدة مع التوصية بالطبع والنشر والتداول بين الجامعات، وأشادت اللجنة بموضوع البحث الذي يعد إضافة حقيقية للمكتبة العلمية، خاصة أنه يتناول أشرف كلم وهو القرآن الكريم.

وفي ختام المناقشة قام الدكتور وفدي السيد أبو النضر عميد كلية الآداب جامعة دمنهور بتكريم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ومنحه درع الكلية، إضافة إلى إهدائه نسخة من القرآن الكريم، وتوجيه الشكر والتقدير؛ لجهوده العلمية التي أثرت المناقشة وأفاد منها جميع الباحثين، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الله مغازي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بدمنهور، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بجامعتي الأزهر ودمنهور.