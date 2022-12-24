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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بابا نويل هيقولك عليها.. اعرف الهدية المناسبة لكل برج في الكريسماس

اعرف الهدية المناسبة
اعرف الهدية المناسبة لكل برج في الكريسماس

مع قرب نهاية العام وبداية عام جديد ، يدخل الكثير من الأشخاص في حيرة شديدة ، حول كيفية اختيار الهدية المناسبة ، ويظل  انتظار الهدايا من " سانتا كلوز " أو بابا نويل، من أمتع اللحظات التي ينتظرها الكبار والصغار في ليلة عيد الميلاد، لذلك نحاول أن نقلل حيرتك وتفكيرك في الهدية التي تنتظرها.

 سنخبرك في هذا التقرير عن الهدية المناسبة لك من سانتا كلوز لك في يوم عيد الميلاد، طبقا لبرجك الفلكي ..  كما جاء في موقع Pink Villa الهندي.

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برج  السرطان 
يفضل الاشياء الخاصة بالجلوس فى المنزل كحذاء للبيجاما أو الكراسى المريحة التى تساعد فى الحصول على الاسترخاء.

 

برج العذراء
يفضل أصحاب هذا البرج الهدايا العملية التى يستفيد منها وترتبط بعنايته وبصحته ، وستلفت انتباههم بلا شك الصناعات اليدوية ومنتجات الهاند ميد

برج الأسد
مكافأة مالية في انتظار مواليد الأسد، لشراء كل ما تحتاجه لاستقبال العام الجديد، من كارت مباركة بيوم الميلاد المجيد، مدون عليه أجمل العبارات التي سترسم البهجة والفرح على وجهك ، كما انهم يرغبون ويحبون في الإكسسوارات والملابس.

برج الثور
حلويات عيد الميلاد هي الهدية التي في انتظارك في هذا اليوم، فأنت عاشق للحلوى، ويحب مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة والذهب وأي شيء يكون ذات ماركة شهيرة أو سينيه.

برج الجوزاء
يحب أي شيء متعلق بالاتصالات أو الإلكترونيات مثل هاتف ذكي أو تليفزيون أو تاب، أو أي دعوة بالخارج في مكان جيد مع أصدقاء.

برج القوس
يحب هدايا السفر  مثل تقديم تذكرة أو اثتنين للسفر، أو الذهاب إلى مكان جديد لأول مرة يذهب إليه حيث إنه لديه فضول يكتشف أي مكان جديد، أو تقديم هدية آتية من بلد بعيد.

برج العقرب

يفضل الهدايا التي تتميز بالكثير من أنواع الهدايا مثل الميك أب ومنتجات العناية بالبشرة والشعر أيضاً يفضل الملابس القيمة والأنيقة.

برج الحوت 
اصحاب برج الحوت يتسمون بالاحساس والعاطفة لذلك هم يقدرون الكتب أو مستلزمات الرسم أو الأضواء الخيالية الجميلة.


برج الميزان
يفضل الهواتف فمن المتوقع حصول اصحاب هذا البرج  على هاتف جديد في يوم الميلاد، كما انهم يفضلون ايضا الزهريات وديكورات المنزل الجميلة ، لذلك فهم بالتأكيد سوف تعجبهم هدية جميلة يزينون بها منزلهم.


برج الجدي
سيكون هذا العام مختلفاً تمامًا، ستلعب دور سانتا كلوز، لتقديم الهدايا لصغار أسرتك، هذا الأمر الذي يجعلك تشعر بالسعادة، فأنت لا تنتظر مقابل هذه الهدايا، فقط تريد رؤية الجميع سعداء.


برج الحمل
يحبون  أي شيء يكون مكتوبا عليه اسمه سواء على محفظة أو أساور وغيرهما.

برج الدلو
يفضل اصحاب برج الدلو الهدايا التذكارية ، المكتوب علسها بخط اليد ، أو علبة من الشوكولاتة ستكون محل تقدير كبير من قبلهم ، كما ان مجموعة من برواز الصور  يجعل اصحاب برج الدلو أكثر سعادة.

الهدية أختيار الهدية سانتا كلوز يوم عيد الميلاد ليلة عيد الميلاد

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