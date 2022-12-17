عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عكس المتوقع .. صفات يحبها الرجل فى المرأة.. أبرزها الشخصية القوية

صدى البلد

يبحث الرجل دائمًا عن عدة معايير في المرأة التي سوف تكون شريكة حياته بخلاف شكلها، حيث تعتقد الكثير من النساء أن الرجل لا يهمه سوى شكل المرأة، وفي حقيقة الأمر أن الرجل يبحث عن عدة صفات لتكوين الشخصية التي يفضلها، ومنها المرأة قوية الشخصية والتي تميزها عن الأخريات ، وفيما يلي نستعرض الصفات التي يحبها الرجل في المرأة  وفقاً لموقع  timeofindia

txt

احترس.. تناول السكر بهذه الكمية خلال اليوم يصيبك بالقلب

txt

43% من مرضى السكتة الدماغية أبلغوا عن نفس الأعراض قبل أسبوع من الحدث

الشخصية القوية

فالرجل يحب المرأة قوية الشخصية التي تتحمل المسؤولية معه وتكون قادرة لتجاوز كل الصعاب ،  والتي من الممكن الإعتماد عليها في مُختلف الأمور، سواء في الأزمات أو المواقف الصّعبة ، دون أن تخسر أنوثتها ورقتها ، لكنه لا يحبها قوية في كل الظروف حتى يشعر بقوته ، و لايحبها ضعيفة دائما حتى لا يشعر بسلبيتها وعجزها، تلك هي صفات المرأة القوية التي يحبها الرجل.

الثقة بالنفس

يحب الرجل المرأة التي تمتاز بالثقة بالنفس
وفي كل وقت، فالرجل لا ينجب إلى الشكل أو المظهر فقط بل ينجذب إلى الشخصية والي ثقتها بنفسها، لذلك يجب على المرأة أن تمتاز بهذه الصفة وان تحسن من صفاتها الداخلية أيضًا وليست الخارجية فقط.

الثقافة

دائماً تجد الرجل يميل إلى المرأة المثقفة، المحبة لقراءة الكتب و الروايات التي تجعل عقلها منفتح، فالرجل يعشق المرآة الغير تقليدية .

الاستقلالية

يُحب الرّجل المرأة الطموحه والتي تسعى لتحقيق أهدافها، بالإضافة إلى قدرتها على إدارة حياتها، ونجاحها وعدم احتياجها للآخرين.

الذكاء

الرجل يحب المرأة الذكية التي يجد لديها الذكاء الاجتماعي ويكون لديها نفس التفكير، لتتشارك معه أفكاره وأراؤه ، فتجد الرجل لا يمل من الحديث معها.

الحكمة

المرأة قوية الشخصية امرأة حكيمة تعرف كيف تزن الأمور بميزان العقل. كما أنها رزينة في قراراتها وأحاديثها. لذلك تكون قراراتها سليمة بعيدة عن الخطأ.

الهاوية للطعام

يعشق الرجل المرأة التي تهتم بفنون الطهي والطّعام والتي تُحب أن تبتكر كافّة أنواعه، على عكس المرأة التي تتجنب الطّعام خوفًا من السّمنة.

الشخصية المبتسمة ولديها روح الفكاهة

تجد المرأة التى لديها روح الفكاهة والتي 
تحرص على  الابتسامه على وجه زوجها عندما يكون في حالة من الغضب أو الحزن، فمن المهم أن تمتلك روح الفكاهة وخفه الدم  وهذه الصفه التي تجعلها الزوجان قادرين على التفاهم والمزاح مع بعضمها البعض فهذا يساعد في تخفيف الاعباء والحالة المزاجية .

اللطف مع الآخرين

ينجذب الرجل إلى المرأة اللطيفة التي تتحدث مع الآخرين بلطف وأدب ولباقة عند التعامل مع الآخرين فتكسب حبه واحترامه وتقديره

المراة الصفات التي يحبها الرجل في المرأة الثقة بالنفس الشخصية القوية الذكاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 320 جنيهًا.. هبوط أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

بعد موافقة صندوق النقد على القرض|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

أكبر خسارة.. تراجع كبير في أسعار الذهب والدولار عالمياً

خطيب قاتلة والدتها ببورسعيد: "مش ممكن تخوني مع ابن الجيران"

مطاردة لـ زوجته العرفي.. مفاجأة مدوّية في حادث سيارة سعد الصغير بالهرم

زوج قتيلة بورسعيد مفترشا الشارع أمام القسم: "بنتي ماتعملش كده"

الشنطة اتعجنت.. ننشر صور سيارة زوجة سعد الصغير بعد مطاردته لها

طقس اليوم فى مصر.. تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص هذه الظاهرة

ترشيحاتنا

بسبب الإقبال المتزايد.. افتتاح مقرات جديدة للرواق الأزهري بالمحافظات بإجمالي 1045 فرعا

مكياج لافت.. ريهام عبد الغفور تستعرض جمالها على إنستجرام| شاهد

السعودية تدين بشدة الهجوم على قوة الأمم المتحدة "اليونيفيل" في جنوب لبنان

المغرب ضد كرواتيا.. حلم الأسود يصطدم بالرقصة الأخيرة لمودريتش في كأس العالم

10 آلاف دولار.. عقوبة الحبس تنتظر حائزي النقد الأجنبي سرا

سقوط طلاب وأطفال .. شاهد قتلى ومصابين في إطلاق نار قرب مدرسة في شيكاغو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك شعر مختلف.. نرمين الفقي بإطلالة تخطف الأنظار | شاهد

فستان لافت.. أمينة خليل تستعرض جمالها بلوك مختلف| شاهد

شقيق ملك بريطانيا يبيع ممتلكاته لسداد ديونه وتسوية نزاعات قضائية

غاوي قلق.. احتجاز المطرب سعد الصغير بقسم الهرم بعد ترويعه زوجته العرفي

فيديو

قبل نهائي كأس العالم.. ما سر الفيروس الغريب الذي ضرب منتخب فرنسا|فيديو جراف

هالة صدقي مع أولادها على الريد كاربت في حفل دير جست .. شاهد

العشق الحرام.. تفاصيل مقتل عاملة بورسعيد في منزلها/ فيديو جراف

هنا شيحة مع ابنها على السجادة الحمراء لحفل دير جست

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ