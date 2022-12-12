عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

43% من مرضى السكتة الدماغية أبلغوا عن نفس الأعراض قبل أسبوع من الحدث

السكتة الدماغية
السكتة الدماغية

السكتة الدماغية هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة والعجز، ومع ذلك ، في بعض الحالات ، يبلغ المرضى عن أعراض السكتة الدماغية قبل أسبوع من حدوث السكتة الدماغية.

txt

احترس.. تناول السكر بهذه الكمية خلال اليوم يصيبك بالقلب

txt

ماذا يحدث للجسم عند استخدام الكورتيزون؟

السكتات الدماغية ، إذا لم يتم علاجها بشكل فعال ، يمكن أن تسبب الموت أو الإعاقة طويلة المدى لمن يعانون منها، ومع ذلك ، بالإضافة إلى ظهورها فجأة ، قد يعاني ضحايا السكتة الدماغية أحيانًا من علامات الإصابة بسكتة دماغية قادمة في الأسبوع السابق. 

كما أن هذه الأعراض يمكن أن تؤثر على ما يقرب من نصف جميع مرضى السكتة الدماغية

غالبًا ما تظهر علامات السكتة الدماغية فجأة ، لكن هذا لا يعني أنه لن يكون لديك وقت للتصرف.

قد يعاني بعض الأشخاص من أعراض مثل الصداع أو التنميل أو الوخز قبل عدة أيام من إصابتهم بسكتة دماغية خطيرة.

"وجدت إحدى الدراسات أن 43٪ من مرضى السكتة الدماغية عانوا من أعراض السكتة الدماغية الصغيرة لمدة تصل إلى أسبوع قبل إصابتهم بسكتة دماغية كبيرة."

"إذا لاحظت هذه الأعراض وطلبت المساعدة حتى لو اختفت ، فإن فرصك في الشفاء الجيد تكون أفضل بكثير.

السكتة السكتة الدماغية أعراض السكتة الدماغية علاج السكتة الدماغية اسباب السكتة الدماغية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة حمرا وحشيش.. عزم أصدقاءه بمنزله فانتهت بحفلة في أحضان زوجته| القصة الكاملة

البيضة بجنيه والفرخة بـ 10 والزيت والمكرونة مجانا .. ماذا يفعل التجار؟

شاهد| أول ظهور للفنان حسين الجسمي خلال عقد قرانه

إعلان أسعار السلع.. قرارات جديدة وعقوبات رادعة لغير الملتزمين

أول تعليق لـ خالد الغندور على مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

رفضت تتزوجه فنشر صورها عارية.. تفاصيل جديدة في فضيحة السوشيال ميديا بالصف

صدمة للزمالك.. خبير لوائح يفجر مفاجأة: كهربا يستطيع اللعب دون دفع الغرامة

تراجع أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الجرجير يوميا؟

لن تصدق.. تناول الحامل للمشروبات الغازية يصيب الطفل بمرض خطير

إطلالة شتوية.. مي عمر تثير الجدل بظهورها اللافت

لوك جديد وجذاب.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بظهورها| شاهد

إطلالة كاجوال.. أسما شريف منير تثير ضجة بصورة| شاهد

فستان لافت.. هيدي كرم تخطف الأنظار بظهورها الأنيق| شاهد

احترس.. النوم أكثر من 8 ساعات مؤشر لمرض خطير

بعد الإعلان عن الحالة الثانية.. طرق تجنب الإصابة بجدري القرود

ترشيحاتنا

لماذا ناقصة عقل ودين ؟.. علي جمعة: لـ 5 أسباب أبرزها جمالها

كله بسببهم.. زوج للقاضى: أسرة زوجتي غشونى وأخفوا عنى مرضها

هل سيطر الفراعنة على إسبانيا.. لغز أثر مصري مذهل حير العلماء

حصاد الأزهر في 2022.. جولات عالمية وقرارات مهمة للإمام الأكبر

وزير السياحة: نحافظ على آثار مصر والدول الأخرى من عمليات السرقة والتهريب

الأهلي يعود لمركزه المفضل ويتصدر الدوري بعد الفوز على الاتحاد 3-0

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

43% من مرضى السكتة الدماغية أبلغوا عن نفس الأعراض قبل أسبوع من الحدث

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الجرجير يوميا؟

بملابس ملفتة.. ميريهان حسين تثير جدلا بأنوثتها

دراسة: صوت المرأة يشتت ذهن الرجل

فيديو

تقسيم اليوم الدراسي لـ 3 فترات.. 7 توصيات مهمة من تعليم الشيوخ

شاهد| أول ظهور للفنان حسين الجسمي خلال عقد قرانه

بسبب تهديد بوجود قنبلة.. إلغاء حفل نجمة عالمية مشهورة |فيديو

صلوا في بيوتكم .. أمطار غزيرة بمكة المكرمة وتحذيرات عاجلة من السلطات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ