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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس.. تناول السكر بهذه الكمية خلال اليوم يصيبك بالقلب

السكر
السكر

يوجد السكر بشكل طبيعي في جميع الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات ، مثل الفواكه والخضروات والحبوب ومنتجات الألبان، لا بأس من تناول الأطعمة الكاملة التي تحتوي على السكر الطبيعي. 

تحتوي الأطعمة النباتية أيضًا على كميات عالية من الألياف والمعادن الأساسية ومضادات الأكسدة ، وتحتوي منتجات الألبان على البروتين والكالسيوم.

نظرًا لأن جسمك يهضم هذه الأطعمة ببطء ، فإن السكر الموجود فيها يوفر مصدرًا ثابتًا للطاقة لخلاياك، كما تبين أن تناول كميات كبيرة من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ، مثل  مرض السكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

ووجد الدكتور هو وزملاؤه ارتباطًا بين اتباع نظام غذائي عالي السكر وزيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب، على مدار الدراسة التي استمرت 15 عامًا ، كان الأشخاص الذين حصلوا على 17٪ إلى 21٪ من سعراتهم الحرارية من السكر المضاف أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 38٪ مقارنة بأولئك الذين استهلكوا 8٪ من سعراتهم الحرارية كسكر مضاف.

 

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