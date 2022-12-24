لجنة الجودة باتحاد الصناعات تستضيف رئيس الهيئة المصرية للمواصفات.. الثلاثاء

تنظم لجنة المواصفات والجودة باتحاد الصناعات المصرية بالشراكة مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ندوة حول دور المواصفات والجودة في تطوير ودعم الصناعة المصرية بحضور الدكتور خالد الصوفي رئيس الهيئة الثلاثاء المقبل.

وصرح الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المواصفات والجودة باتحاد الصناعات المصرية، بأن الندوة تناقش كيفية الحصول علي المواصفات القياسية المصرية والدولية وبناء القدرات للشركات في مجال المواصفات والجودة.

واضاف، ان الندوة تهدف أيضا إلي التعريف بالمعامل والجهات المعتمدة لتسهيل الحصول على شهادات الاختبار المختلفة للجهات المحلية والدولية وكذلك برامج الدعم الفني والمالي لبناء وتطوير قدرات الصناعة المصرية.